쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나

로저스 대표, 하원에서 비공개 증언…취재진 질의에는 묵묵부답

트럼프 행정부의 무역법 301조 관세 추진…쿠팡 사태가 영향 미칠 가능성도

쿠팡 “한미 가교 역할하겠다”면서 “상원 의원도 한국 정부 조치에 심각한 우려”

해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(왼쪽)가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연방 하원 법사위에서 비공개 증언을 마친 뒤 나오고 있다. 연합뉴스

조사는 법사위 의원실 보좌진과 변호사 등을 중심으로 이뤄졌으며 공화당과 민주당 측이 1시간씩 교대로 진행한 것으로 알려졌다. 하원의원들이 직접 모습을 드러내진 않았다.

해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방 하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다. 연합뉴스

이번 조사가 공개 청문회나 입법 조치로 이어질 가능성에 대해 “모든 것이 테이블 위에 있다”고 말했다.

쿠팡의 글로벌 대외협력 최고책임자인 로버트 포터는 이날 조사 뒤 낸 성명에서 “우리는 오늘의 의회 증언을 초래한 한국의 상황을 유감스럽게 생각하며 건설적인 해법을 모색하는 데 여전히 전념하고 있다”고 밝혔다. 이어 “

더 넓게 쿠팡은 미국과 한국 사이에 가교 역할을 하며 양자 경제 관계 개선을 돕고 안보동맹을 강화하며, 양국 모두에 도움 되는 무역과 투자를 가속화할 수 있기를 희망한다”고 말했다.