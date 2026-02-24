쿠팡, 美 하원에서 약 7시간 비공개 증언…트럼프 대체 관세로도 불똥 튀나
로저스 대표, 하원에서 비공개 증언…취재진 질의에는 묵묵부답
트럼프 행정부의 무역법 301조 관세 추진…쿠팡 사태가 영향 미칠 가능성도
쿠팡 “한미 가교 역할하겠다”면서 “상원 의원도 한국 정부 조치에 심각한 우려”
대규모 정보유출 사태를 일으킨 쿠팡의 해롤드 로저스 한국법인 임시 대표가 23일(현지시간) 미국 연방 하원에서 약 7시간 동안 비공개 증언을 했다. 도널드 트럼프 행정부가 무역법 301조를 대체 관세 수단으로 추진하는 가운데 쿠팡 사태로까지 불똥이 튈지 주목된다.
로저스 대표는 이날 오전 9시 42분쯤부터 오후 5시까지 약 7시간 동안 워싱턴DC의 레이번 하원 빌딩 내 법사위원회 회의장에서 비공개 증언(deposition)을 진행했다. 미 의회가 쿠팡 임직원을 상대로 직접 증언을 청해 듣는 절차를 진행한 것은 이번이 처음이다.
로저스 대표는 증언을 마친 뒤 위원회가 어떤 질의를 했느냐는 등 취재진 질문에 입을 다문 채 퇴장했다. 조사는 법사위 의원실 보좌진과 변호사 등을 중심으로 이뤄졌으며 공화당과 민주당 측이 1시간씩 교대로 진행한 것으로 알려졌다. 하원의원들이 직접 모습을 드러내진 않았다. 이들은 쿠팡이 제출한 수천 건의 문서와 영상 기록 등을 바탕으로 로저스 대표에게 한국 정부가 쿠팡을 불공정하게 대우하고 있는지를 집중적으로 청취한 것으로 보인다.
이번 조사는 트럼프 대통령의 대체 관세 추진과 시기적으로 맞물려 있다. 미 무역대표부(USTR)는 대법원 판결로 무효가 된 상호관세를 대체하기 위해 무역법 301조 관세 조사를 개시한다는 방침이다.
무역법 301조는 외국 정부의 부당하거나 불합리하고 차별적인 정책에 관세 부과 등을 통해 대응할 권한을 행정부에 부여하는 데 ‘외국 정부 차별 행위’ 사례로 쿠팡 사태와 로저스 대표의 의회 증언이 활용될 수 있다는 우려가 나온다. 이미 쿠팡의 미국 투자사들은 한국 정부가 쿠팡을 부당하고 차별적으로 대하고 있다며 지난달 트럼프 행정부에 무역법 301조 조사를 청원한 바 있다.
하원 법사위 대변인은 회의장 앞에서 기자들과 만나 이번 조사가 공개 청문회나 입법 조치로 이어질 가능성에 대해 “모든 것이 테이블 위에 있다”고 말했다. 앞서 공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 “한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해왔다”고 주장한 바 있다.
쿠팡의 글로벌 대외협력 최고책임자인 로버트 포터는 이날 조사 뒤 낸 성명에서 “우리는 오늘의 의회 증언을 초래한 한국의 상황을 유감스럽게 생각하며 건설적인 해법을 모색하는 데 여전히 전념하고 있다”고 밝혔다. 이어 “더 넓게 쿠팡은 미국과 한국 사이에 가교 역할을 하며 양자 경제 관계 개선을 돕고 안보동맹을 강화하며, 양국 모두에 도움 되는 무역과 투자를 가속화할 수 있기를 희망한다”고 말했다.
쿠팡은 미 상원 상무위원회 소속 마리아 캔트웰 의원이 주미한국대사관에 서한을 보내 쿠팡에 대한 한국 정부의 조치에 대해 “심각한 우려”를 표명했다고도 소개했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
