최승원 “고양시, 이재명 정부 대표 성공도시 만들겠다”
고양시장 출마 선언…3대 성장 코어·교통망 대확충 공약
최승원 더불어민주당 경기 고양시장 출마예정자가 24일 출마를 공식 선언했다.
최 예비후보는 최근까지 이재명 정부에서 국토교통부 장관정책보좌관을 지내며 주택·교통 정책을 총괄한 인물로, 중앙정부와 지방행정을 모두 경험한 실무형 전문가라는 점을 전면에 내세웠다.
최 예비후보는 “중앙에서 진짜 대한민국을 만들었듯 지역에서도 진짜 고양시를 만들겠다”며 고양을 ‘이재명 정부 대표 성공도시’로 도약시키겠다고 밝혔다.
그는 이번 선거를 ‘정치 공방’이 아닌 ‘실력 경쟁’으로 규정하며, 고양시 최대 현안인 주택·교통 문제 해결에 방점을 찍었다. 1기 신도시 재건축과 광역교통망 확충을 동시에 풀어낼 적임자임을 자임하며, 중앙정부와의 네트워크를 활용해 예산과 사업을 대거 유치하겠다고 강조했다.
핵심 공약으로는 ‘3대 성장 코어’ 구축이 제시됐다. 기회발전특구 유치를 통해 세제·규제 혜택을 확보하고, 일부 지역을 성장관리권역으로 전환해 산업단지·기업·대학을 유치하겠다는 구상이다.
여기에 평화경제특구를 더해 산업·관광·문화·교육이 융합된 자족도시 기반을 완성하겠다고 밝혔다. 이를 뒷받침하기 위해 ‘고양투자진흥재단’을 설립, 투자 유치 전담체계를 만들겠다는 계획도 내놓았다.
교통 분야에서는 철도와 도로를 망라한 대규모 확충안을 제시했다. 지하철 3호선을 대곡역에서 경의선과 직결하고, 9호선을 대곡까지 연장해 여의도·강남 접근성을 높이겠다는 구상이다.
고양-은평선 식사동 연장, 인천지하철 2호선 연장, 신분당선 서북부 연장도 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다. 도로 부문에서는 고양-양재 구간 일산 연장 등 3개 대심도 사업을 통해 서울 도심 접근 시간을 단축하겠다고 했다. 장기적으로는 도심항공교통(UAM) 정류장 확보도 추진한다는 방침이다.
재건축·재개발 문제와 관련해서는 도시재생공사 설립을 공약했다. 금융 지원, 용적률 상향, 기반시설 조성, 공공기여 협의 등을 원스톱으로 지원해 사업 속도를 높이고, 개발 이익이 주민에게 환원되는 구조를 만들겠다고 밝혔다.
산업·일자리 전략도 비중 있게 다뤘다. 일산테크노밸리, K-컬처밸리, 방송영상밸리, 대곡역세권, 창릉신도시 등을 잇는 전략산업벨트를 구축해 IT, 바이오, 헬스, 문화콘텐츠 기업을 유치하겠다는 계획이다. 고양시를 미래산업 중심도시로 전환해 양질의 일자리를 창출하겠다는 구상이다.
‘기본사회 선도도시’ 구상도 제시했다. 초등학교 1~3학년 조식 무상급식, 무상 고교통학버스 운영, 대학생 교통비 지원, 청년주택단지 조성 및 대출이자 지원, 육아기 10시 출근제 도입, 고양청년 우선채용 지원, 시민운동바우처 지급 등 생활밀착형 정책을 약속했다. 소상공인을 위한 ‘도심상권 르네상스 프로젝트’, 공원·하천을 연결하는 에코클러스터 조성, 문화도시 지정 추진 등 정주 여건 개선 방안도 포함됐다.
최 예비후보는 출마선언에서 민주주의 위기 상황을 언급하며 국회 현장에서 비상계엄 해제 과정을 지원했던 경험을 소개했다. 고(故) 김근태 의장을 수행하며 정치를 배웠고, 유은혜 의원실과 우원식 국회의장실을 거쳐 경기도의원과 공공기관장을 지냈다고 강조했다.
최 예비후보는 “중앙정치와 지방행정 등 풍부한 현장 경험과 전문성을 갖추고 있다”며 “어느 누구보다 고양시를 미래를 선도하는 도시, 일자리가 넘치는 도시, 기본사회를 선도하는 도시로 만들겠다”고 포부를 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
