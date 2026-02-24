최승원 “고양시, 이재명 정부 대표 성공도시 만들겠다”

고양시장 출마 선언…3대 성장 코어·교통망 대확충 공약

최승원 더불어민주당 경기 고양시장 출마예정자가 24일 출마를 공식 선언했다.

최 예비후보는 최근까지 이재명 정부에서 국토교통부 장관정책보좌관을 지내며 주택·교통 정책을 총괄한 인물로, 중앙정부와 지방행정을 모두 경험한 실무형 전문가라는 점을 전면에 내세웠다.

최 예비후보는 “중앙에서 진짜 대한민국을 만들었듯 지역에서도 진짜 고양시를 만들겠다”며 고양을 ‘이재명 정부 대표 성공도시’로 도약시키겠다고 밝혔다.