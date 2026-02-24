인천시교육청, 검단·영종 교육지원청 개청추진센터 신설

내달 1일 서해5도전담센터도 신설

인천시교육청 전경. 교육청 제공

시교육청은 앞으로 주민의 접근성과 업무 효율성을 고려해

인천시교육청동아시아국제교육원에 영종교육지원청 개청추진센터

, 인천시교육청학교지원단에 서해5도 전담센터를 각각 배치·운영한다. 이들 센터는 향후 정식 교육지원청 출범 전까지 개청을 위한 행정·실무적 준비 과정을 전담한다.