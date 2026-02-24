인천시교육청, 검단·영종 교육지원청 개청추진센터 신설
내달 1일 서해5도전담센터도 신설
인천시교육청은 급증하는 지역 교육수요에 선제적으로 대응하고 교육 자치를 강화하기 위해 검단·영종 교육지원청 개청추진센터와 서해5도전담센터를 오는 3월 1일 공식 출범한다고 24일 밝혔다.
시교육청은 그동안 추진해 온 ‘교육지원청 개편 연구용역’ 결과를 바탕으로 교육행정 수요 급증과 도서지역의 특수한 교육 환경을 고려하고 전담 조직의 설치 필요성이 제기되자 이들 센터의 신설을 결정했다.
시교육청은 앞으로 주민의 접근성과 업무 효율성을 고려해 인천원당초등학교에 검단교육지원청 개청추진센터, 인천시교육청동아시아국제교육원에 영종교육지원청 개청추진센터, 인천시교육청학교지원단에 서해5도 전담센터를 각각 배치·운영한다. 이들 센터는 향후 정식 교육지원청 출범 전까지 개청을 위한 행정·실무적 준비 과정을 전담한다.
시교육청 관계자는 “이번 센터 출범은 연구용역을 통해 입증된 주민의 요구에 응답하는 첫걸음”이라면서 “검단구와 영종구 출범을 앞두고 교육행정과 지원 체계 또한 그 흐름에 맞춰 준비하며 교육 수요를 현장에서 해결하고 서해5도 학생들에게는 소외됨 없는 교육 환경을 제공하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
