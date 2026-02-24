플로우, 프로젝트 설계하는 ‘AI 에이전트’ 출시
마드라스체크가 협업툴 플로우에 ‘프로젝트 설계 AI 에이전트’를 탑재하며 기획 단계부터 프로젝트 구조를 자동 설계하는 AI 협업 플랫폼으로의 전환을 선언했다.
마드라스체크는 자사 협업툴 플로우(flow)에 국내 최초로 ‘프로젝트 설계 AI 에이전트’를 출시했다고 밝혔다.
단순 요약이나 답변 생성에 머물던 기존 AI 기능을 넘어, 프로젝트의 목표와 맥락을 분석해 전체 업무 구조와 일정, 담당 체계까지 자동 설계하는 것이 핵심이다.
회사 측은 이번 업데이트를 통해 플로우를 단순 관리 도구가 아닌 ‘AI 협업 플랫폼’으로 고도화하고, 기업용 AI 도입의 3대 난제인 생산성·비용·보안을 동시에 해결하겠다는 전략을 제시했다.
이번에 선보인 AI 에이전트는 사용자가 프로젝트 목적을 입력하거나 엑셀 WBS, 기획 문서 등을 업로드하면 이를 분석해 전체 구조와 세부 업무 리스트, 일정 흐름을 자동 생성한다.
프로젝트 초기 기획과 설계에 소요되던 시간을 평균 80% 이상 단축하고, 사람 중심 설계 과정에서 발생하던 누락과 해석 차이를 줄였다는 게 회사 설명이다. 질문 단위로 반응하는 기존 생성형 AI와 달리, 프로젝트와 워크플로우 흐름 자체를 이해하고 ‘실행 가능한 구조’를 설계하는 점을 차별화 요소로 내세웠다.
플로우는 프로젝트 설계부터 실행, 관리, 검색, 보안까지 업무 전 과정을 하나의 AI 흐름으로 연결하는 ‘엔드 투 엔드 협업 OS’를 지향한다. 설계 단계에서는 업무(Task) 구조와 일정, 담당자를 자동 배치하고, 실행 단계에서는 주요 글로벌 생성형 AI 모델을 통합해 별도 도구 전환 없이 실무를 수행할 수 있도록 했다.
관리 측면에서는 어드민 대시보드를 통해 부서·개인별 AI 활용 현황을 통합 관리하고, 검색 기능에서는 내부 대화·문서·업무 이력·파일 등을 맥락 기반으로 분석해 요약·비교·추론까지 지원한다. 보안 영역에서는 민감 정보 자동 마스킹과 데이터 통제 기능을 기본값으로 적용해 기업 환경에 맞춘 통제 체계를 구현했다.
비용 구조 개선도 강조했다. 플로우는 OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini, Anthropic의 Claude 등 주요 생성형 AI 모델을 하나의 환경으로 통합했다. 이에 따라 기업은 여러 AI 솔루션을 중복 도입하지 않고 협업툴 내에서 통합 활용할 수 있어 도입·운영 비용과 관리 복잡도를 줄일 수 있다는 설명이다.
보안 측면에서는 프롬프트 가드 기능을 상시 활성화해 민감 정보가 포함될 가능성을 사전에 통제하도록 설계했다. 관리자는 내부 정책에 따라 해당 기능의 활성화 여부를 조정할 수 있어, 기업별 보안 요구 수준에 맞춘 운영이 가능하다.
마드라스체크는 이미 삼성전기, 현대모비스 등 대기업과 대한민국 해군, 국회예산정책처 등 공공기관, 금융권 현장에서 플로우를 운영하며 경쟁력을 입증했다고 밝혔다. 이를 기반으로 미국, 일본, 영국 등 글로벌 SaaS 시장 공략에 속도를 내고, 2026년 매출 300억 원 달성과 IPO 추진을 목표로 하고 있다.
이학준 마드라스체크 대표는 “대부분의 AI가 질문에 답하는 수준에 머무른다면, 플로우의 AI는 업무 흐름 단위로 사고한다는 점에서 본질적 차이가 있다”며 “사람은 판단과 결정에 집중하고, 일의 시작은 AI가 맡는 협업 환경을 구현하겠다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
