조인스엠 여기닥, 재활의학과 학술대회서 브랜딩 전략 제시
조인스엠(대표 허성진)은 2월 22일 롯데호텔 서울에서 열린 ‘대한재활의학과의사회 2026 춘계 학술대회 및 창립 30주년 기념행사’에 서브 브랜드 ‘여기닥(Yeogidoc)’으로 참가해, 재활의학과 개원의 대상 실전형 브랜딩 전략을 제시하며 현장 홍보 활동을 전개했다.
이번 학술대회는 대한재활의학과의사회 창립 30주년을 기념하는 자리로, 최신 재활의학 임상지견과 치료 전략을 공유하는 전문 학술 프로그램으로 구성됐다.
행사에서는 ▲근골격계 통증 관리 ▲신경재활 치료 전략 ▲도수 및 주사 치료 최신 지견 ▲초음파 기반 치료 기법 ▲고령화 사회 대응 재활 치료 방향 등 개원가에서 즉시 활용 가능한 임상 중심 강연이 다수 진행됐다.
조인스엠은 이번 행사에서 ‘여기닥’을 통해 로컬 개원의에게 실질적으로 필요한 영역만을 선택해 지원하는 브랜드 콘셉트를 집중 소개했다.
‘여기닥’은 합리적인 비용 구조를 기반으로, 병원 운영에 꼭 필요한 마케팅·브랜드 구축·콘텐츠 제작·환자 유입 전략 등 핵심 요소만을 선택적으로 지원하는 로컬 개원의 특화 브랜드다. 불필요한 패키지 구성을 지양하고, 병원의 규모와 단계에 맞는 맞춤형 실행 전략을 제시하는 것이 특징이다.
특히 재활의학과 특성상 지역 기반 환자 유입과 신뢰도 높은 전문성 브랜딩이 중요하다는 점에 착안해, 의료광고 가이드라인을 준수한 브랜딩 전략, 온라인 검색 최적화 기반 유입 구조, 치료 분야별 전문성 포지셔닝 설계 등 실행 중심의 컨설팅 방향을 소개했다. 현장에서는 실제 운영 사례와 구조화된 전략 모델에 대한 문의가 이어졌다.
조인스엠 관계자는 “재활의학과 개원의는 전문성은 높지만 브랜딩 실행 자원이 부족한 경우가 많다”며, “여기닥은 로컬 개원의가 필요로 하는 핵심 영역만을 선별해 구조화하고 실행하는 현실적 브랜드로 자리 잡을 것”이라고 밝혔다.
한편 조인스엠은 의료 분야 특화 브랜드 전략 및 병원 운영 구조 설계를 기반으로, 의료기관이 본질적인 의료 서비스에 집중할 수 있도록 지원하는 전문 파트너로 활동을 이어가고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사