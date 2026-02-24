김제시 “시원, 청력보조 사운드바 10대 경로당 기탁”
청력 보조 기술로 어르신들의 음향 환경 개선
김제시는 유한회사 시원이 관내 경로당 10개소에 800만원 상당의 청력 보조 고품질 사운드바 10대를 기탁했다고 24일 밝혔다.
이번에 기탁된 사운드바는 DSP(아날로그 재래식 수신기를 대체하는 수신 모듈) 기반 청력 보조 알고리즘과 지향성 음향 기술이 적용됐다. 이에 따라 고령층 청력 특성에 맞춰 특정 주파수 대역을 강화하면서 낮은 볼륨에서도 음성을 또렷하게 전달할 수 있다.
특히 제이디솔루션이 제조해 지난해 베를린 국제가전박람회(IFA)에서 ‘베스트 오디오 혁신상’을 수상하며 기술력을 인정받았다.
김형모 시원 회장은 “어르신들이 경로당에서 보내는 시간이 더욱 편안하고 즐거워지길 바라는 마음으로 이번 기탁을 준비했다”며 “앞으로도 지역사회에 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
정성주 김제시장은 “어르신들의 일상에 실질적인 도움을 줄 수 있는 물품을 기탁해 주신 시원에 감사의 뜻을 전한다”며 “기탁해 주신 사운드바가 어르신들의 일상에 작은 변화를 더해 생활 편의를 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.
기탁된 사운드바는 관내 경로당 10개소에 차례로 설치될 예정이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
