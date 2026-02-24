김제시 “시원, 청력보조 사운드바 10대 경로당 기탁”

청력 보조 기술로 어르신들의 음향 환경 개선

전북 김제시청 시장실에서 지난 20일 정성주 김제시장(사진 가운데), 김형모 시원 회장(오른쪽). 김제시 제공

김제시는 유한회사 시원이 관내 경로당 10개소에 800만원 상당의 청력 보조 고품질 사운드바 10대를 기탁했다고 24일 밝혔다.