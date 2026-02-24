전남도, 식량산업 9059억 지원…생산·경영안정 강화
농업인 경영안정·쌀 적정 생산·재해예방 등 32개 사업 지원
전국 식량작물 생산 20% 기반…가격 경쟁력·기후 대응력 강화
전남도가 전국 식량작물 생산량의 20%를 차지하는 최대 생산 기반을 바탕으로, 올해 식량산업 분야에 역대 최대 규모인 9059억원을 투입한다. 농업인 경영안정과 쌀 적정 생산, 재해 대응 역량 강화를 위해서다.
전남은 2024년 한 해 전국 식량작물 생산량 419만t 중 84만1000t을 생산해 전국 1위를 기록했다. 이어 충남이 75만6000t, 전북 66만3000t, 경북 53만3000t, 경기 41만t 순으로 나타났다.
지난해 전남도는 전국 최대 규모의 벼 재배면적 감축을 통해 쌀값 상승을 견인했고, 벼 깨씨무늬병을 농업재해로 인정받는 성과도 거뒀다.
올해 전남도는 이러한 성과를 바탕으로 식량산업 지원을 한층 확대한다. 쌀 적정 생산과 생산비 절감을 유도하고, 기후변화로 잦아진 각종 농업재해에 선제적으로 대응해 농업인 경영안정을 강화할 방침이다.
주요 실행전략으로는 농업인 경영안정을 위해 공익직불제 4680억원, 벼 경영안정대책비 570억원, 무기질 비료 가격안정 지원 99억원 등 4개 사업에 총 5463억원을 지원한다.
쌀 적정 생산 분야에는 논콩·수급조절용 벼 등 전략작물 직불금 806억원, 두류·밀·감자 등 전략작물 산업화 지원 175억원, 논 타작물 재배 지원 30억원 등 9개 사업에 1054억원을 투입한다.
농업재해 대비와 예방을 위해 농작물 재해보험 1864억원, 농업인 안전보험 153억원, 벼 모판 단계 방제비 지원 9억원 등 4개 사업에 2032억원을 지원한다.
또한 농업 기계화 촉진과 경쟁력 제고를 위해 다목적 소형 농기계 168억원, 대규모 단지 시설·장비 지원 129억원, 공동영농 확산 지원사업 8억원 등 15개 사업에 510억원을 투입한다.
유덕규 전남도 농축산식품국장은 24일 “현장 목소리를 반영해 사업을 확대하고 신규 사업을 발굴한 만큼 식량산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “쌀을 비롯해 밀·콩 등 주요 작물의 생산기반 확충과 재해 대응을 중점 추진해 농업인 소득 증대와 경영안정 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
