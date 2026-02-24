카카오게임즈, 신학기·연말 맞춤형 복지로 임직원 ‘일상의 즐거움’ 챙긴다

카카오게임즈는 이러한 노력을 인정받아 ‘2024 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 선정된 바 있다. 2017년부터 여성가족부 주관 ‘가족친화인증’, 2022년부터 문화체육관광부 주관 ‘여가친화인증’을 획득했다.

카카오게임즈가 신학기와 연말 등 주요 시점에 맞춘 복지 제도를 운영하며 임직원 사기 진작에 나서고 있다.카카오게임즈는 2017년부터 매년 입학을 앞둔 임직원 자녀를 응원하기 위해 입학 선물을 제공해 왔다. 올해도 예비 초등학생 자녀들에게 등하교용 책가방과 보조가방 세트, 손목시계, '카카오프렌즈' 인형 꽃다발, 축하 배너 등 실용성과 의미를 담은 물품을 전달했다. 중·고등학교 및 대학교에 입학하는 자녀를 둔 임직원에게는 학업에 필요한 물품을 직접 구매할 수 있도록 백화점 상품권을 증정했다.이 회사는 특정 시즌의 콘셉트에 맞춘 이벤트로 임직원들의 일상에 활력을 불어넣고 있다. 지난해 5월 가정의 달에는 부모님을 위한 카네이션 풍선을, 8월 복날에는 시원한 아이스크림을 지원했다. 12월 연말에는 호텔 베이커리 세트와 응원 메시지를 전했다. 2월에는 사내 카페에서 '두바이 쫀득 쿠키'를 선보이는 깜짝 이벤트를 진행해 임직원들로부터 호응을 얻기도 했다.가족 친화적인 복지 지원도 강화하고 있다. 임산부나 배우자가 임산부인 임직원에게는 건강 관리를 위한 스킨·헤어 케어 세트와 임신·출산 도서 패키지를 제공했다. 출산 후에는 기저귀 및 의류 세트를 증정해 아기와의 첫 만남을 축하했다.