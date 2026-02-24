은마아파트 화재로 10대 딸 사망…범죄 혐의점 없어
서울 강남구 대치동 은마아파트에서 화재가 발생해 10대 여성이 숨지고 가족 2명이 다쳤다.
서울소방재난본부에 따르면 24일 오전 6시18분쯤 은마아파트 14층 건물 중 8층 한 세대에서 불이 나 10대 딸이 숨지고, 함께 있던 40대 어머니가 얼굴에 화상을 입고, 10대 여동생은 연기를 들이마셔 병원으로 옮겨졌다.
위층에 거주하던 50대 여성 1명도 연기를 흡입해 소방 당국에 구조됐다. 부상자들은 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.
불이 나자 아파트 주민 70여 명이 경보음과 안내 방송을 듣고 밖으로 대피했다. 출동한 소방당국은 오전 6시48분쯤 불길을 잡은 뒤 오전 7시36분쯤 불을 완전히 껐다.
경찰과 소방은 합동감식을 통해 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다. 현재까지는 방화 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.
한편 1979년 준공된 은마아파트에는 스프링클러 설비가 설치돼 있지 않은 것으로 확인됐다. 소방법상 스프링클러 의무화 규정이 1992년부터 적용되면서, 그 이전에 지어진 아파트 상당수가 여전히 화재 안전의 사각지대에 놓여 있다는 지적이 나온다.
대치동 학원가 중심에 자리한 은마아파트는 1990년대 후반부터 재건축 논의를 이어왔으나 여러 차례 좌초를 겪었다. 지난해 9월 정비계획안이 확정되면서 오는 2030년 지상 49층 5893세대 규모의 대단지로 새로 들어설 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
