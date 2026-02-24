지방선거 앞두고 다시 띄우는 ‘대구독립운동기념관’
대구의 호국보훈 정신을 기념하고 알릴 국립 대구독립운동기념관(가칭) 건립 의지가 다시 살아나는 분위기다. 지역 보훈단체들은 지방선거를 앞두고 후보들이 이 사안을 공약화해야 한다고 목소리를 높이고 있다.
24일 대구시와 광복회 대구지부 등에 따르면 독립운동 관련 기념시설 건립은 대구지역 보훈단체들의 오랜 숙원사업으로 2020년부터 논의가 본격화됐지만 별다른 성과 없이 시간만 흘렀다. 특히 지난해 대구시가 역점사업으로 추진했던 ‘국립 대구독립역사관’ 건립이 국비 확보 불발로 제동이 걸리면서 지역사회 실망감이 컸다.
하지만 정청래 더불어민주당 대표가 지난해 12월 충남 천안시에 위치한 독립기념관의 분원을 둘 수 있도록 하는 내용의 ‘독립기념관법 일부개정안’을 발의(현재 국회 계류 중)하면서 다시 도전할 수 있는 기회가 생겼다. 당시 지역에서는 독립기념관 분원 유치 가능성을 열어 준 것이 대구를 염두에 둔 조치라는 해석이 나오기도 했다. 이에 지역 보훈단체들은 지방선거를 앞두고 대구독립운동기념관 건립 논의를 다시 활성화시키기 위해 노력 중이다. 독립운동정신계승사업회와 광복회 대구지부가 최근 ‘대구독립운동기념관, 왜 필요한가’를 주제로 포럼을 개최한 것도 건립 분위기 조성을 위한 것이다.
지역 보훈단체들은 독립운동사에 있어 중요한 대한광복회가 대구에서 결성된 점, 국내 유일 독립유공자 전용 묘역인 신암선열공원이 있다는 점, 최초 국권수호운동인 국채보상운동 발상지라는 점, 수많은 순국 애국지사가 수감됐던 대구형무소가 있었던 점 등을 근거로 대구에 기념시설을 건립해야 한다고 주장하고 있다.
대구시도 지역 보훈단체들과 같은 생각을 가지고 있다. 독립운동 관련 기념시설 조성을 통해 대구가 다양한 호국보훈 콘텐츠를 보유한 국가 구국운동 거점으로 거듭날 수 있다고 판단하고 있다. 대구시는 지역사회와 힘을 모아 독립기념관 분원 유치 등을 검토·추진할 방침이다.
우대현 광복회 대구지부장은 “2020년부터 시작한 대구독립운동기념관 건립 추진은 지난해 독립기념관법 개정안 국회 발의로 탄력을 받을 수 있게 됐다”며 “올해는 지방선거가 있는 만큼 대구지역 후보들이 독립운동기념관 건립을 공약화하는 등 적극적인 지지와 관심을 표명해야 한다”고 밝혔다.
