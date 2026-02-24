“유튜브 소품” 60억 위조 수표 제작…청담 부자 행세 30대 덜미
유튜브 촬영 소품으로 사용할 예정이라며 인쇄소를 속이고 60억원 상당의 위조수표를 제작한 30대 남성이 경찰에 덜미를 잡혔다.
경기 군포경찰서는 부정수표단속법 위반 혐의로 A(33)씨를 검찰에 구속송치했다고 24일 밝혔다. 경찰은 A씨가 만든 위조수표를 사용한 혐의(위조유가증권 행사)로 A씨의 옛 연인인 B(29)씨를 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.
A씨는 지난 2021년 8월쯤 “유튜브 몰래카메라 촬영 소품으로 사용하려 한다”며 한 인쇄업자를 속여 100만원권 수표 6000여매를 인쇄하는 수법으로 총 60억원 상당의 위조수표를 제작한 혐의를 받는다.
당시 인쇄소 측에선 해당 수표 뒷면에 가짜수표임을 표시한 ‘견본’이라는 글자를 새겼는데, A씨는 여기에 자신의 인감도장을 찍어 실제 수표처럼 위장한 것으로 조사됐다.
A씨는 이후 회사원 신분을 숨긴 채 엔터테인먼트사 관계자로 행세하며 여러 여성을 만난것으로 파악됐다.
그는 지갑에 다량의 위조수표를 넣고 다니면서 자신을 서울 유명대학 출신에 청담동에 거주하고 있는 인사인 것처럼 여성들을 속였다.
수년간 지속되던 범행은 A씨가 사귀던 B씨와 결별하며 꼬리가 잡혔다.
A씨의 옛 연인인 B씨는 A씨와 동거하다가 헤어지면서 집에서 몰래 가지고 나온 위조수표 4묶음(4억원 상당) 중 일부에 대한 현금화를 시도했다.
B씨는 지난해 7월 군포시 소재 은행에 위조수표 5매를 내밀며 계좌 입금을 요구했다.
그러나 은행 직원은 일련번호 오류 등을 통해 이 수표가 위조인 것을 확인하고 경찰에 신고했고 B씨는 긴급 체포됐다.
B씨 주거지를 압수수색한 경찰은 위조수표 300매를 발견했다.
경찰은 B씨 진술을 토대로 A씨를 검거한 후 그의 차량 트렁크 하부 공간에서 비닐로 포장한 위조수표 5600여 매를 찾아내 압수했다.
경찰 관계자는 “금융 질서를 뒤흔드는 지능 범죄에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
