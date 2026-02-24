충남 구급대원 폭행 사건 5년간 33건…가해자 82% 음주

이영주 도 소방본부 119대응과장은 “구급대원에 대한 폭행은 응급환자의 생명을 위협하는 중대한 범죄”라고 말했다.

충남소방본부는 최근 5년간 충남에서 33건의 구급대원 폭행 사건이 발생했다고 밝혔다.이 가운데 82%는 가해자가 주취 상태에서 일어난 것으로 나타났다.같은 기간 전국에서 발생한 구급대원 폭행 사건은 총 1250건이다. 이 중 84%는 음주 상태에서 발생했다.현행 ‘소방기본법’ 제50조에 따르면 구조·구급활동을 방해할 목적으로 폭행·협박을 한 경우 5년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금에 처해진다.도 소방본부는 폭행 발생 시 무관용 원칙에 따라 엄정 대응하고 소방 특별사법경찰 적극 활용, 구급대원 보호장비 보급, 경찰 공조 대응 체계 확립 등을 추진할 계획이다.홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지