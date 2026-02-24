천안시, 관광택시 시범 운영…27일까지 운전사 모집
충남 천안시는 다음달부터 소규모 여행객을 위한 ‘천안 관광택시’를 시범 운영한다고 24일 밝혔다.
천안 관광택시는 택시운전사가 관광 안내 역할까지 수행하는 새로운 형태의 관광교통 모델이다.
관광택시는 시 문화관광 누리집과 전용 플랫폼을 통해 사전예약제로 운영되며, 천안시청과 천안역, 천안터미널 등 주요 거점에서 탑승할 수 있다.
시는 독립기념관과 유관순열사기념관, 병천순대거리 등 주요 관광지를 연계한 맞춤형 코스를 운영해 가족, 친구 등 소규모 개별 관광객을 유치할 계획이다.
택시운전사를 대상으로 체계적인 친절·관광 해설·CS 교육을 해 전문성과 고객 만족도를 동시에 높일 방침이다.
이용요금은 4시간 8만원, 8시간 16만원이며, 요금의 50%를 시에서 지원한다. 추가 이용 시 시간당 2만원이 추가된다.
이계자 시 관광과장은 “소규모 개별 여행객을 위한 맞춤형 관광택시는 지역의 관광 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며 “친절하고 전문성을 갖춘 택시운전사들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
시는 오는 27일 오후 6시까지 관광택시 운전사를 모집한다. 모집 대상은 공고일 기준 무사고 운행 경력이 1년 이상인 천안시 소재 개인택시 운행자다. 외국어 가능자, 관광 관련 경력자 등은 우대한다.
