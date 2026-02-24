영덕군, 신규 원전 유치 공식화...24일 군의회 동의안 가결
경북 영덕군은 영덕군의회가 신규 원전 유치에 관한 동의안을 가결하면서 본격적인 유치전에 뛰어들었다.
군은 24일 군의회가 본회의를 열고 신규 원전 유치에 관한 동의안을 재적의원 7명 전원 찬성으로 의결했다고 밝혔다. 이에 따라 군은 한국수력원자력이 진행하는 ‘신규 원전 건설부지 유치’ 공모에 공식 신청 절차를 밟게 됐다.
군은 한수원이 1월 30일 신규 원전 건설부지 공모를 발표하자 지난 9~10일 이틀간 군민 1400여명을 대상으로 여론조사를 하고 군민의 의사를 수렴한 바 있다. 조사 결과 응답자의 86.18%가 원전 유치에 찬성한 것으로 나타났다.
이에 군은 지난 13일 군의회에 동의안을 제출했고, 의회가 이를 가결하면서 행정절차에 속도가 붙게 됐다. 군은 이달 30일까지 한수원에 유치 신청서를 제출할 예정이다.
이후 일정도 촘촘하다. 정부와 한수원은 4월 27일까지 지자체 지원계획을 접수한 뒤, 6월 25일까지 평가위원회를 통해 부지선정 조사와 평가를 진행한다. 선정 기준은 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등 4개 분야로 각각 25점씩 총 100점 만점이다.
후보 부지가 선정되면 토지 수용 등 후속 절차를 거쳐 2030년 초 건설 허가, 2037~2038년 준공이 목표다.
영덕은 과거에도 신규 원전 후보지로 거론된 바 있다. 2012년 전원개발사업 예정구역으로 지정·고시됐으나, 2017년 정부의 에너지 전환 로드맵에 따라 신규 원전 건설 계획이 백지화되면서 사업이 중단됐다.
군은 당시 확보한 부지 여건과 행정 경험, 지역 내 공감대를 강점으로 내세우고 있다.
김광열 영덕군수는 “지금부터가 본격적인 경쟁의 시작이라고 생각하고 철저히 준비해 나갈 것”이라며, “단순한 예산 지원이나 일회성 보상이 아닌 정주여건 개선, 일자리 창출, 청년 유입, 산업·교육·의료 인프라 강화, 지역경제 활성화로 군민의 삶을 근본적으로 개선하는 발판이 될 수 있도록 종합적인 미래 전략을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사