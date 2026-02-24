인천시, 소상공인 3대 특례보증 375억원 지원
인천시는 27일부터 고금리와 경기 둔화로 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 청년창업 특례보증, 일자리 창출 특례보증, 소공인 지원 특례보증을 동시 시행한다고 24일 밝혔다.
이들 특례보증은 청년 창업 활성화, 고용 창출·유지, 제조 기반 강화를 핵심 목표로 한다. 총 375억원 규모로 1200여개 업체가 혜택을 받을 것으로 기대된다.
청년창업 특례보증은 39세 이하, 창업 5년 이내 청년 소상공인을 대상으로 한다. 초기 자금 부담 완화와 안정적인 경영 기반 마련을 지원하기 위해 마련됐다. 업체당 최대 3000만원, 총 125억 원 규모로 지원된다. 최초 3년간 연 1.5% 이차보전을 통해 금융 부담을 낮춘다.
일자리 창출 특례보증은 최근 1년 이내 신규 인력을 채용하거나 고용을 유지한 기업, 창업 3년 이내 기업, 일자리 창출 우수기업 등이 대상이다. 업체당 최대 3000만원, 총 125억원 규모로 지원되며 고용 실적에 따라 연 1.5∼2.0%의 이차보전을 차등 적용한다. 이를 토대로 고용 성과가 우수한 기업일수록 더 큰 금융 혜택을 받을 수 있다.
소공인 지원 특례보증은 상시근로자 10인 미만 제조업 소상공인을 대상으로 인천 산업단지와 도시형 뿌리산업의 경쟁력 강화를 위해 추진된다. 총 125억원 규모로 업체당 최대 2억원까지 지원받을 수 있다.
이들 특례보증은 인천신용보증재단과 협약 금융기관 7개사를 통해 운영된다. 모바일 애플리케이션 ‘보증드림’을 활용한 비대면 신청을 원칙으로 신속한 심사와 자금 지원이 이뤄질 예정이다. 고령자, 장애인, 임산부 등 디지털 소외계층은 재단 지점 방문을 통한 대면 신청도 가능하다.
다만 최근 3개월 이내 보증지원을 받은 소상공인, 재단·신용보증기금·기술보증기금 보증금액 합계가 2억원 이상인 소상공인, 연체·체납 또는 보증 제한 업종에 해당하는 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.
김상길 시 경제산업본부장은 “현장의 체감도를 높일 수 있도록 신속한 집행과 체계적인 사후 관리를 하겠다”며 “이를 통해 민생경제 회복과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.
