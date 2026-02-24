인천시, 소상공인 3대 특례보증 375억원 지원

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

청년창업 특례보증은 39세 이하, 창업 5년 이내 청년 소상공인을 대상으로 한다. 초기 자금 부담 완화와 안정적인 경영 기반 마련을 지원하기 위해 마련됐다.

소공인 지원 특례보증은 상시근로자 10인 미만 제조업 소상공인을 대상으로 인천 산업단지와 도시형 뿌리산업의 경쟁력 강화를 위해 추진된다.

특례보증은 인천신용보증재단과 협약 금융기관 7개사를 통해 운영된다. 모바일 애플리케이션 ‘보증드림’을 활용한 비대면 신청을 원칙으로 신속한 심사와 자금 지원이 이뤄질 예정이다.

고령자, 장애인, 임산부 등 디지털 소외계층은 재단 지점 방문을 통한 대면 신청도 가능하다.