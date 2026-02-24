尹측, ‘내란 우두머리’ 1심 무기징역에 항소…“특검의 무리한 기소”
윤석열 전 대통령 측이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받자 판결에 불복해 항소했다.
윤 전 대통령 법률대리인단은 24일 “내란 우두머리 사건의 판결에 대한 항소장을 제출했다”며 “법정의 기록은 물론, 훗날 역사의 기록 앞에서도 이번 판단의 문제점을 분명히 남겨야 할 책임이 있다”고 밝혔다. 이어 “특검의 무리한 기소, 그 전제 위에서 이뤄진 1심의 모순된 판단과 그 정치적 배경에 대해 저희는 결코 침묵하지 않겠다”고 했다.
앞서 서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연)는 지난 19일 윤 전 대통령에 대한 내란 우두머리, 직권남용 등 혐의에 대해 무기징역을 선고했다. 윤 전 대통령은 입장문을 통해 “법과 양심에 의한 판결을 기대하기 곤란한 상황에서 항소를 통한 법적 다툼이 과연 무슨 의미가 있는지 깊은 회의가 든다”고 전했다.
윤 전 대통령에게 사형을 구형한 조은석 특별검사팀도 항소 기한인 26일 이전에 항소장을 낼 것으로 알려졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
