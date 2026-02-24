경주시, 현곡 라원지구 상습 침수 막는다…배수펌프장 4곳 설치
경북 경주시는 형산강 수위 상승과 집중호우 때마다 침수가 반복돼 온 현곡면 라원리 일대에 대한 배수개선사업을 내년까지 마무리한다고 24일 밝혔다.
시는 내년까지 배수펌프장 4곳을 설치하는 등 배수개선사업을 단계적으로 추진해 재해 예방과 영농 기반 안정에 나선다는 방침이다.
이번 사업은 2021년 착수해 2027년 준공을 목표로 한다. 총사업비는 158억원이다. 핵심은 배수시설 확충과 저지대 지형 개선이다.
시는 배수펌프장 4곳(라원 2·청령 2)과 배수문 2곳을 설치한다. 또 배수로를 정비하고 저지대 2.3ha를 평균 0.4m 높이는 성토 공사를 병행해 형산강 수위 상승에 따른 역류를 차단한다는 구상이다.
사업은 단계적으로 진행 중이다. 2024년 3월 시행계획 승인 후 공사를 발주했고, 같은 해 6월 한국농어촌공사 경주지사에 위탁해 착공했다.
2024년 11월 3·4배수펌프장 부지 협의를 마치고 공사에 들어갔다. 1·2배수펌프장도 조속한 착공을 위해 행정 절차를 진행 중이다. 3·4배수펌프장은 올해 말 준공을 목표로 하고 있다.
주낙영 경주시장은 “라원지구는 집중호우 때마다 농경지 침수가 반복된 지역”이라며 “배수시설을 신속히 확충해 재해를 예방하고 안정적인 영농 기반을 마련하겠다”고 말했다.
