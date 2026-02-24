전북대 조형기 연구팀, 로보틱스 최고 학회 ICRA 2026 논문 채택

깊이 센서 없이 3차원 공간지도 구현

6월 오스트리아 비엔나서 발표

시각-언어 지도 생성을 통한 언어 정보가 포함된 3D 공간 지도. 전북대 제공

전북대학교 조형기 전자공학부 교수 연구팀의 논문이 로보틱스 분야 대표 국제학술대회인 ‘IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA) 2026’에 채택됐다.



24일 전북대에 따르면 ICRA는 IEEE 로보틱스·자동화학회가 주관하는 학술대회로, 전 세계 로봇공학 및 자율시스템 연구자들이 참여하는 주요 발표 무대다. 올해 학회는 6월 1일부터 5일까지 오스트리아 비엔나에서 열린다.



채택된 논문은 ‘SC-VLMaps: Depth-Free Visual–Language Mapping via Scene Coordinate Regression’이다. 연구팀은 고가의 깊이(depth) 센서 없이 단안 RGB 카메라만으로 3차원 공간지도와 언어 정보를 동시에 구축하는 기술을 제안했다.



기존 Visual-Language Mapping 방식은 정밀한 3차원 정보를 얻기 위해 별도의 깊이 센서를 요구했지만, 이번 연구는 인공지능 기반 장면 좌표 추정(Scene Coordinate Regression) 모델을 활용해 영상 데이터만으로 공간 좌표를 예측한다. 이를 대규모 언어 모델과 결합해 로봇이 자연어 명령을 이해하고 공간을 탐색할 수 있도록 했다.



예를 들어 로봇이 “테이블이 있는 위치로 이동하라”거나 “창문이 있는 공간을 찾아라”와 같은 지시를 시각 정보만으로 수행할 수 있다는 설명이다.



연구팀은 저비용 센서 환경에서도 고수준의 공간 이해가 가능함을 보였다는 점에서 의미가 있다고 밝혔다. 이번 연구는 해외 로보틱스 기업과의 공동연구로 진행됐으며 한국연구재단 우수신진연구 과제 지원을 받았다.



조 교수는 “영상 기반 3차원 공간 이해 기술을 다양한 로봇 플랫폼에 적용해 자율행동과 인간-로봇 상호작용 연구로 확장하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



