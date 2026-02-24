경주시·동국대 WISE캠퍼스, 미래차 인재 양성 손잡았다
경북 경주시와 동국대학교 WISE캠퍼스가 지역 주력 산업인 자동차 부품 산업의 미래차 전환을 이끌 인재 양성과 청년 정착 기반 마련에 힘을 모은다.
경주시는 지난 23일 동국대학교 WISE캠퍼스와 ‘지역 연고산업 정주인력 양성사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 행정안전부 지방소멸대응기금과 중소벤처기업부의 시·군·구 연고산업 육성사업을 연계한 협업 모델이다.
올해부터 내년까지 2년간 총 7억원(지방소멸대응기금 6억원, 시비 1억원)을 들여 미래차 분야 핵심 인재를 양성하고, 이들이 지역에 정주할 수 있는 선순환 구조를 구축하는 데 주력한다.
이를 위해 시와 대학은 단계별 맞춤형 교육과정을 운영한다. 미취업 청년 대상 입문과정(4주)을 시작으로 채용 예정자를 위한 ‘기본과정’(12주), 재직자 역량 강화를 위한 ‘심화과정’(6개월), 기업 수요에 따른 ‘맞춤형 단기교육’ 등이 단계별로 진행된다.
특히 대학 내 계약학과인 ‘미래자동차공학과(가칭)’를 신설해 기업이 요구하는 현장 중심의 고급 인재를 양성한다. 산학 공동 멘토링 체계와 신기술 중심 교과과정을 도입해 실무 적응력을 높인다는 방침이다.
경주에는 현재 자동차 부품 기업 850여곳이 밀집해 있으나, 근로자 고령화와 청년 인구 유출로 인한 인력난이 갈수록 심화되고 있다.
시는 이번 협약을 계기로 미래차 전환 대응 역량을 강화하고, 지역 산업 경쟁력 제고와 함께 지방소멸 위기에도 선제적으로 대응한다는 방침이다.
주낙영 경주시장은 “대학의 우수한 교육 인프라를 활용해 지역 기업이 필요로 하는 미래차 전문 인력을 체계적으로 양성하고, 청년들이 경주에서 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사