경기도, 운수종사자 2200명 양성…인력난 해소·안전 강화

경기도가 올해 버스운수종사자 2200명을 양성해 인력난 해소와 대중교통 안전 강화에 나선다.

경기도는 도내 버스업계의 구조적인 인력 부족 문제를 해결하고 안전한 교통 환경을 조성하기 위해 2026년 버스운수종사자 양성사업 규모를 대폭 확대한다고 24일 밝혔다.도는 2025년 1680명이었던 양성 인원을 2200명으로 늘리고, 기존 한국교통안전공단에 더해 경기도교통연수원을 추가 양성기관으로 지정해 안정적인 인력 수급 기반을 마련했다.양성 인원은 시내버스 1850명, 마을버스 350명 등 총 2200명이다. 시내버스는 80시간, 마을버스는 40시간 과정으로 운영되며, 교통안전과 방어운전, 위험 상황 대응, 버스 적응 훈련, 응급조치, 승객 응대 요령 등 현장 중심의 실무 교육이 진행된다. 특히 1종 대형면허와 버스운전자격을 취득한 교육생이 80시간의 양성교육을 수료하면 법령상 요구되는 1년 운전경력 요건을 대체할 수 있어 조기 취업이 가능하다.교육 수료자는 운수회사 연수교육을 통해 평균 약 100시간의 노선 연수와 운전 견습 과정을 거치게 된다. 이를 통해 초기 사고 위험을 낮추고 현장 대응 능력을 강화할 방침이다. 도는 채용박람회를 열어 교육 수료자와 도내 버스업체 간 취업 연계를 지원하고, 수료자 사후관리도 병행할 계획이다.신규 인력 유입을 촉진하기 위한 지원책도 마련됐다. 도는 1종 대형면허 취득비를 240명에게 지원한다. 일반 교육생은 취득비의 70%인 48만 원을, 여성 교육생은 100%인 68만원 전액을 지원해 운수업계 진입 장벽을 낮추고 여성 운수종사자 참여를 확대한다는 구상이다.이번 사업 확대는 2024년 시내버스 공공관리제 시행 이후 추진 중인 1일 2교대 근무체계의 안정적 정착과도 맞물려 있다. 장시간 근무 개선과 근로 여건 정상화를 위해서는 충분한 인력 확보가 필수적이지만, 업계 고령화와 신규 인력 감소로 수급 불균형이 지속돼 왔다.도는 이번 양성사업을 통해 1일 2교대 근무체계를 안정적으로 정착시키고, 교통사고를 예방해 도민이 안심하고 이용할 수 있는 지속가능한 대중교통 서비스를 구축한다는 목표다.유충호 도 버스관리과장은 “이번 양성사업 확대는 단순한 인력 충원이 아니라 도민 안전과 직결된 핵심 정책”이라며 “전문성과 현장 적응력을 갖춘 운수종사자를 체계적으로 양성해 안전하고 지속가능한 대중교통 체계를 만들겠다”고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지