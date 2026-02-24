파주시 금촌2동 ‘통합돌봄 이음’ 의료·돌봄 공백 해소
의료이송·진료·회복 한 번에 연결
민관 협력 ‘촘촘한 안전망’ 구축
경기 파주시 금촌2동이 의료이송부터 진료, 재활까지 한 번에 연결하는 ‘금이동네 통합돌봄 이음 서비스’를 3월부터 본격 가동한다.
금촌2동 행정복지센터는 의료·돌봄 공백으로 치료 시기를 놓치거나 퇴원 이후 회복 단계에서 지원이 끊기는 문제를 해소하기 위해 ‘이송-진료-회복’을 하나의 흐름으로 묶은 원스톱 통합돌봄 체계를 구축했다. 위기 상황이 현장에서 확인되면 즉시 서비스를 연계해 병원 이송부터 치료, 재활과 일상 복귀 지원까지 끊김 없이 이어가는 것이 핵심이다.
긴급 상황에서 이동 수단이나 보호자가 없어 치료를 받지 못하는 주민이 발견되면 맞춤형복지팀이 현장에 출동해 긴급성을 판단하고, 필요 시 사회복지법인 대한인명구조단과 연계한 구급차를 통해 의료기관으로 이송한다. 최근 새꽃마을 3단지에서 치매를 앓는 80대 주민이 위기 상황에 놓였을 때도 즉시 출동해 무료 구급차로 병원에 이송했고, 협력 의료기관의 공익사업을 통해 의료비 부담도 덜었다.
진료 연계 단계에서는 관내 의료기관인 파주365한방병원과의 업무협약을 기반으로 ‘찾아가는 금이건강버팀목’ 사업을 운영한다. 맞춤형복지팀이 발굴한 의료 취약계층에게 입원·외래 치료를 연계하고, 의료진이 지역을 방문해 한의 진료와 건강 상담을 제공한다. 고시텔에서 알코올성 치매 증상을 보이던 60대 주민 역시 관련 기관 협력을 통해 긴급 입원 치료를 받고, 이후 장기요양등급 신청까지 지원받았다.
퇴원 이후 회복 단계도 지원한다. ‘맞춤형 보조기구 지원’ 사업을 통해 수술이나 부상으로 일시적 거동 불편을 겪는 주민에게 휠체어, 워커, 목욕의자 등을 최대 2개월간 무상 대여한다. 특히 장기요양등급을 받지 못해 기존 제도에서 제외됐던 주민들이 주요 대상이다. 사회복지법인 사랑의 동원이 기구 유지·보수와 사용 안내를 맡아 안전한 재활을 돕는다. 최근 휠체어와 워커가 필요했던 주민들이 지원을 받아 일상 복귀에 전념할 수 있게 됐다.
강영도 금촌2동장은 “이동 수단이나 비용 부담 때문에 치료를 미루는 주민이 여전히 존재한다”며 “현장에서 생명과 안전을 선제적으로 보호하는 촘촘한 돌봄 안전망을 구축해 누구나 안심하고 살 수 있는 금촌2동을 만들겠다”고 밝혔다.
금촌2동은 앞으로도 협력 기관과의 연계를 강화해 통합돌봄 모델을 고도화할 계획이다. 의료이송이나 진료 연계가 필요한 주민은 금촌2동 행정복지센터 맞춤형복지팀을 통해 상담받을 수 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
