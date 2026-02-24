넷마블 엠엔비, 더현대 대구서 ‘쿵야 레스토랑즈’ 팝업스토어 ‘아임파인다이닝’ 오픈
넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비(MNB)가 다음 달 2일까지 더현대 대구 9층 ‘더 포럼 by 하이메 아욘’에서 ‘쿵야 레스토랑즈’의 팝업스토어 ‘아임파인다이닝’을 진행한다.
이번 팝업스토어는 쿵야 레스토랑의 파인다이닝 버전을 테마로 기획됐다. 현장에서는 최초로 공개되는 대형 조형물을 비롯해 다채로운 포토존과 굿즈존 등 풍성한 볼거리를 만나볼 수 있다.
특히 이번 행사에서는 더현대 대구 현장에서만 이용 가능한 한정 프레임이 적용된 포토이즘 부스를 운영한다. 굿즈샵에서는 ‘말 따라하기 인형’, ‘코스튬 인형 키링’, ‘대구 팝업 한정 티셔츠’ 등 다양한 신규 굿즈들을 선출시해 팬들의 관심을 모으고 있다.
팝업스토어 오픈을 기념한 풍성한 이벤트도 준비됐다. 더현대 대구 인스타그램 팔로우 및 게시글 좋아요를 인증한 고객에게는 양파쿵야 풍선과 짤엽서를 선물한다.
3만원 이상 구매 시 양파쿵야와 주먹밥쿵야 모양의 모찌 팬케이크를 증정한다. 또한 방문 고객을 대상으로 선착순 ‘아임파인다이닝 핀버튼’을 지급하는 등 현장의 즐거움을 더했다.
엠엔비가 전개하는 ‘쿵야 레스토랑즈’는 넷마블의 대표 IP인 ‘쿵야’를 현대적으로 재해석한 스핀오프 브랜드로, 2022년 첫선을 보인 이후 MZ세대의 고민과 일상을 담아내며 큰 사랑을 받고 있다. 현재 공식 인스타그램 팔로워 16.7만 명을 돌파하며 대세 IP로서의 입지를 공고히 하고 있다. 이번 팝업스토어에 대한 구체적인 정보는 쿵야 레스토랑즈 및 더현대 대구 공식 소셜미디어를 통해 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
