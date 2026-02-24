구미 박정희 마라톤대회…“풀 코스 도입해 한 단계 도약”
관외 참가자 위해 서울·인천·대전·울산·부산 등 주요 도시에서 셔틀버스 운행
경북 구미시는 오는 3월 1일 낙동강체육공원에서 ‘2026 구미 박정희 마라톤대회’를 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 마라톤대회는 기존 하프코스·10㎞·5㎞에 풀코스(42.195㎞)를 처음 도입해 모두 4개 종목으로 확대 운영한다.
시는 참가자 편의를 위해 △금오고등학교 △금오산 대주차장 △㈜방림 △구미문화예술회관 △구미시청 △경상북도구미교육지원청 △동락공원 △LG디스플레이 A2동 후문 △국립금오공과대학교 주차장을 임시 주차장으로 제공한다.
또 관외 참가자를 위해 서울·인천·대전·울산·부산 등 주요 도시에서 셔틀버스를 운행한다.
대중교통 및 원거리 주차장을 이용하는 참가자를 위해 △금오산 대주차장 △구미시청 △㈜방림 △동락공원(공원광장) △국립금오공과대학교 △구미종합터미널 △구미역에 대회장행 셔틀버스도 운영한다.
안전 관리도 강화한다. 행사 당일 오전 8시부터 오후 1시까지 낙동강체육공원-지산교차로-구미·선산간도로-송림네거리-선산1호광장회전교차로-오로사거리-문량교차로-5공단대교 구간이 통제된다.
시는 시민 불편을 최소화하기 위해 주요 교차로에 교통통제요원과 경찰을 배치하고 차량 우회 유도와 현장 안전관리에 집중할 계획이다.
구미시 관계자는 “풀코스 도입으로 구미 마라톤이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라며 “참가자가 안전하게 완주하고 시민이 함께 즐기는 축제가 되도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
