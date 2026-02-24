伊 절도범의 대굴욕…희귀 광물인 줄 알고 챙긴 ‘이것’
집주인 ‘신장결석’을 희귀 광물로 착각
이탈리아에서 도둑들이 집주인의 몸에서 나온 신장결석을 값비싼 보석으로 착각해 훔쳐 가는 황당한 사건이 발생했다.
이탈리아 언론 ANSA 등에 따르면 지난 17일(현지시간) 북부 도시 포르데노네에서 주택 절도 사건이 벌어졌다.
도둑들은 이탈리아의 유명 지역 일간지 ‘메사제로 베네토’ 전 편집장 주세페 라고냐 자택을 표적으로 삼았다.
테라스를 통해 집 안으로 침입한 도둑들은 서랍과 천장 등을 살피던 중 작은 상자 하나를 발견했다. 상자 속에는 광물처럼 보이는 작은 돌 여러 개가 담겨 있었다. 이를 희귀한 보석으로 판단한 도둑들은 이를 챙겨 현장을 달아났다.
하지만 도둑들이 들고 간 돌은 보석이 아닌 집주인이 최근 수술로 제거한 신장결석이었다. 라고냐는 현지 매체와의 인터뷰에서 “수술 후 나온 결석을 기념 삼아 상자에 보관해 두었는데, 도둑들이 값비싼 물건으로 오해한 것 같다”고 말했다.
실제 피해 금액도 크지 않았다. 절도범들이 신장결석과 함께 가져간 것은 라고냐가 여행을 다니며 모은 각국의 동전과 지폐로, 총액은 150유로(약 25만원) 수준으로 전해졌다. 라고냐는 사건 직후 경찰에 신고했다.
신장결석은 소변 내 무기질 성분이 뭉쳐 돌처럼 굳어 생기는 질환으로, 요로결석의 한 종류다. 작은 결석은 자연 배출되기도 하지만 크기가 커질 경우 극심한 통증을 유발해 체외충격파쇄석술이나 수술적 치료가 필요할 수 있다. 예방을 위해서는 충분한 수분 섭취가 중요하다.
