공공도서관 책에 밑줄을?…김지호 “습관 때문” 해명
배우 김지호가 공공 도서관에서 대여한 책에 밑줄을 그어 SNS에 인증했다가 지적이 나오자 사과문을 올렸다.
김지호는 23일 SNS에 “조심성 없는 행동으로 불편하셨을 분들에게 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “공공 도서관에서 빌려온 책 마지막 부분을 기억하고 싶어서 제 책에 밑줄 긋던 습관이 나와 버렸다”고 썼다.
이어 “누군가 지적했을 때 ‘앗 잘못했다’ 싶었다”며 “이 책에 대해서는 도서관에 새 책을 사서 제공하거나 비용을 드리거나, 죄송함을 말씀드리고 교체하겠다”고 적었다.
그러면서 “때로 이런 부주의한 행동을 하게 된다. 따끔하게 알아듣고 앞으로는 행동을 조심하겠다”고 덧붙였다.
앞서 김지호는 “반납을 미루고 드디어 읽어냈다”며 김훈 작가의 소설집 ‘저만치 혼자서’를 SNS에 올렸다. 그러나 공공 도서관에서 대여한 책임에도 밑줄이 그어져 있어 논란이 일었다. 실제로 함께 공개된 사진 속에는 책과 함께 펜이 놓여 있는 모습이 포착됐다.
