김동연, 민생투어 ‘달라질 때까지 달려갑니다’
경기도는 김동연 지사가 오는 25일 남양주를 시작으로 4월 3일까지 민생경제 현장투어, 일명 ‘달달투어’에 나선다고 23일 밝혔다.
도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 듣는 ‘민생경제 현장투어’를 다시 시작하는 것이다.
이전 현장방문이 ‘달려간 곳마다 달라집니다’라는 슬로건으로 진행됐다면, 이번에는 ‘달라질 때까지 달려갑니다’로 민생과제 해결 의지를 더욱 강조했다는 게 경기도의 설명이다.
25일 남양주시 방문은 ‘공공주택’을 열쇳말로 한 현장방문이 진행된다.
김 지사는 남양주 다산동 경기 유니티에서 주민간담회를 열고 경기도형 공공주택 및 노후신도시·원도심의 비전을 발표한다.
정부 주택공급에 발맞춘 경기도형 공공주택 공급계획과 함께, 영유아·부모·고령자·청년 등 전 세대를 케어하는 주거와 복지가 통합된 ‘G 정비 All-Care’ 모델이 공개될 예정이다.
이어 퇴계원 재개발 정비사업 현장을 방문해 지역주민에게 ‘G 정비 All-Care’ 지원 체계와 추진방향을 설명할 계획이다.
27일 용인시에서는 ‘반도체’를 중심으로 한 일정으로, 단국대에서 ‘K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅’을 개최한다.
이 자리에서는 기업 애로·갈등사안 의견을 듣고 ‘반도체 올케어(ALL-CARE)’ 정책을 제시해 경기도형 반도체 클러스터 완성에 한걸음 더 나아가겠다는 계획이다.
이어 반도체 소부장 기업을 찾아 반도체 설비를 시찰하고 기업인 간담회를 진행할 예정이다.
현장방문에 앞서 24일 광교청사 내 부지에서는 재시작을 알리는 출정식을 진행된다.
새롭게 래핑한 달달버스와 함께 김 지사가 다시 민생경제 현장방문에 임하는 마음가짐과 취지 등을 설명한다.
김동연 지사는 지난해 8월 20일부터 올해 1월 28일까지 5개월간 도내 31개 시·군을 모두 찾아가는 민생경제 현장투어를 진행한 바 있다. 이동 거리만 약 3200㎞에 이르며 총 6400여 명의 도민과 호흡했다.
조병래 경기도 자치행정국장은 “이번 민생경제 현장투어는 김동연 도지사가 직접 민생현장을 방문해 숙제를 직접 풀어낼 것”이라며 “경제와 삶의 문제에 집중함으로써 도민 삶에 플러스가 되는 실효적이고 좋은 정책을 도민들과 함께 실현하는 것이 목표”라고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
