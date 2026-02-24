관광공사, 한국관광 데이터랩에 ‘AI 해설사’ 도입

지역별 인기관광지와 관광 현황에 대한 전략적 인사이트까지 한눈에













한국관광공사는 관광특화 빅데이터 플랫폼 ‘한국관광 데이터랩’을 개편하고 신규 서비스를 선보였다고 24일 밝혔다.



이번 개편은 인공지능(AI) 기술과 신규 데이터를 융합해 분석 범위를 확대하고 지방자치단체와 업계의 실무 활용도를 높이는 데 중점을 뒀다. 특히 새롭게 도입된 AI 해설사 ‘AI See’는 방대한 데이터를 자체적으로 분석해 사용자가 즉각적으로 활용할 수 있는 ‘지식’ 형태로 제공한다. 단순한 통계 수치 제공을 넘어 발생 원인 추정 분석과 핵심 요약, 실전 전략 인사이트까지 통합적으로 설명한다. 관광공사는 시범 운영을 거쳐 사용자 피드백을 수렴한 후 적용 메뉴를 순차적으로 확대할 계획이다.



신규 데이터 확충을 통해 더욱 정교한 마케팅도 지원한다. 최근 이용이 증가한 지역화폐 및 간편결제 데이터를 통해 내국인 지역별 관광 소비 추이와 외국인의 국적별·지역별 소비 비중, 관광업종별 분포를 상세히 파악할 수 있도록 했다. 또 이동통신 및 신용카드 데이터를 ‘성·연령대’로 세분화해 방문자 특성과 소비 증감 추이를 밀도 있게 분석할 수 있다.



기존 핵심 서비스의 기능은 한층 고도화됐다. 행사·축제 분석 서비스에는 비교 기간 설정 및 경제적 파급효과 분석 기능이 추가됐다. 이용자는 축제 전후의 방문자 수와 소비액 변화를 대조해 명확한 축제 효과를 확인할 수 있다. 아울러 전체 소비 특성에 따른 경제적 파급효과도 산출할 수 있어 지자체가 데이터 기반의 관광 정책을 수립하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.



K컬처 키워드 관련 글로벌 소셜미디어 분석 서비스도 새롭게 제공한다. 방한 외래객의 주요 한류 체험 활동과 관련해 국가별·키워드별 언급량 추이를 월 단위로 확인할 수 있다.



이미숙 관광데이터허브팀장은 “AI 해설사는 단순한 정보 전달자를 넘어 데이터 속에 숨겨진 맥락을 읽어주는 파트너 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 AI 기술을 적극 도입해 누구나 데이터의 가치를 누릴 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이번 개편은 인공지능(AI) 기술과 신규 데이터를 융합해 분석 범위를 확대하고 지방자치단체와 업계의 실무 활용도를 높이는 데 중점을 뒀다. 특히 새롭게 도입된 AI 해설사 ‘AI See’는 방대한 데이터를 자체적으로 분석해 사용자가 즉각적으로 활용할 수 있는 ‘지식’ 형태로 제공한다. 단순한 통계 수치 제공을 넘어 발생 원인 추정 분석과 핵심 요약, 실전 전략 인사이트까지 통합적으로 설명한다. 관광공사는 시범 운영을 거쳐 사용자 피드백을 수렴한 후 적용 메뉴를 순차적으로 확대할 계획이다.신규 데이터 확충을 통해 더욱 정교한 마케팅도 지원한다. 최근 이용이 증가한 지역화폐 및 간편결제 데이터를 통해 내국인 지역별 관광 소비 추이와 외국인의 국적별·지역별 소비 비중, 관광업종별 분포를 상세히 파악할 수 있도록 했다. 또 이동통신 및 신용카드 데이터를 ‘성·연령대’로 세분화해 방문자 특성과 소비 증감 추이를 밀도 있게 분석할 수 있다.기존 핵심 서비스의 기능은 한층 고도화됐다. 행사·축제 분석 서비스에는 비교 기간 설정 및 경제적 파급효과 분석 기능이 추가됐다. 이용자는 축제 전후의 방문자 수와 소비액 변화를 대조해 명확한 축제 효과를 확인할 수 있다. 아울러 전체 소비 특성에 따른 경제적 파급효과도 산출할 수 있어 지자체가 데이터 기반의 관광 정책을 수립하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.K컬처 키워드 관련 글로벌 소셜미디어 분석 서비스도 새롭게 제공한다. 방한 외래객의 주요 한류 체험 활동과 관련해 국가별·키워드별 언급량 추이를 월 단위로 확인할 수 있다.이미숙 관광데이터허브팀장은 “AI 해설사는 단순한 정보 전달자를 넘어 데이터 속에 숨겨진 맥락을 읽어주는 파트너 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 AI 기술을 적극 도입해 누구나 데이터의 가치를 누릴 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지