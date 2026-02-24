김동연 “‘윤 어게인’, 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다”

킨텍스 측은 “최초 대관 신청 당시에는 3·1운동의 의미를 기리는 가족형 문화 공연으로 접수됐다”면서 “이후 언론에 공개된 내용과 차이가 있다고 판단했고, 김동연 지사의 취소 요청이 들어와 대관을 취소하기로 결정하고, 공문을 발송했다”고 설명한 것으로 전해졌다.

다음 달 2일 고양 킨텍스에서 열릴 예정이었던 '3·1절 기념 자유음악회', 일명 '전한길 콘서트'가 열릴 수 없게 됐다.김동연 경기도지사가 23일 자신의 페이스북을 통해 "'윤 어게인' 극우 망상 세력이 활개 치도록 내버려둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다"면서 킨텍스에 대관 취소를 강력히 촉구했기 때문이다.이날 경기도는 대변인실 명의 메시지를 통해 "김동연 지사가 킨텍스 이민우 사장에게 3·1절 기념 자유음악회, 일명 전한길 콘서트에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했다"고 밝혔다.이에 킨텍스 측은 대관 취소 결정을 내리고 전씨 측에 통보한 것으로 알려졌다.대관 취소 근거로 경기도는 "'사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등'에 대해선 행사 장소 배정을 제한할 수 있다"는 킨텍스 내부 규정을 근거로 들었다.킨텍스는 경기도와 고양시, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 지분을 보유한 공공 성격의 기관이다. 경기도는 킨텍스 지분의 33.74%를 갖고 있다.앞서 해당 행사는 전씨가 추진한 3·1절 콘서트로, 유튜브 채널을 통해 출연진이 공개되면서 논란이 일었다.행사 포스터에는 트로트 가수 태진아씨 이름 등이 포함됐다.이에 태씨 소속사는 "정치적 행사를 일반 행사라고 속여 섭외를 시도했다"며 "명예훼손으로 고소·고발할 것"이라고 발끈하면서 불참 의사를 밝힌 바 있다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr