“추위 이겨내고 황금빛 결실”…예천참외 본격 출하 시작
안동농협농산물공판장에서 10㎏ 상자 당 8만5000원~10만원 선 가격 형성
경북 예천군은 대표 농산물 ‘예천참외’가 황금빛 결실을 맺으며 본격적인 출하를 시작했다고 24일 밝혔다.
지난 12일 호명읍 김동하 씨 농가에서 올해 첫 수확한 참외 약 1톤이 안동농협공판장에 출하된 것을 시작으로 20일부터는 관내 농가들이 순차적으로 수확에 합류함에 따라 출하 물량이 대폭 늘어날 전망이다.
첫 출하된 품종 ‘하니스타’는 뛰어난 당도와 아삭한 식감으로 소비자 선호도가 높은 품종이다.
지속된 저온현상으로 수정이 다소 늦어지는 등 어려움이 있었지만, 최근 기온이 회복되면서 생육이 정상화되면서 안동농협농산물공판장에서 10㎏ 상자 당 8만5000원~10만원 선의 가격을 형성했다.
이처럼 뛰어난 품질의 예천참외 뒤에는 고품질 생산을 위해 뜻을 모은 예천새움참외작목반(회장 우종규)의 노력이 자리 잡고 있다.
현재 28명의 회원으로 구성돼 있는 예천새움참외작목반은 호명읍, 용문면 등지에서 15㏊ 규모로 참외를 재배하고 있다.
우수한 토질과 풍부한 일조량을 바탕으로 매년 상품성 높은 참외를 생산해 지역 대표 농산물로서의 입지를 굳건히 하고 있다.
우종규 회장은 “올해 갑작스러운 추위로 수정에 어려움이 있었지만, 농가들의 숙련된 재배기술력으로 작년보다 5일 일찍 출하를 할 수 있었다”며 “참외 촉성재배 특화단지 조성 사업이 본격화되면 생산 과정에서 어려움이 상당 부분 해소돼 품질 좋은 참외를 안정적으로 생산할 수 있을 것”이라고 말했다.
예천군농업기술센터는 기후변화에 선제적으로 대응하기 위해 공모사업으로 선정된 ‘과채류(참외·수박) 촉성재배 특화단지 조성 사업’을 추진 중이다. 이를 통한 시설 환경 개선과 재배 기술 고도화로 출하시기를 앞당기고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.
손석원 예천군 농업기술센터소장은 “이상기후 속에서도 고품질 참외를 생산할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “예천참외가 지역 농가의 든든한 소득 작목으로 자리매김할 수 있도록 기술 보급에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
