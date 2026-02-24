‘어? 주인이 아니었네’ 종로 금은방 24억원 탈취 사건

서울 종로 금은방에서 근무하면서 고객이 맡긴 귀금속과 현금 등 24억원대 금품을 챙겨 달아난 혐의를 받는 남성이 구속됐다.
서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 23일 사기 혐의를 받는 40대 이모씨에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행한 뒤 “증거를 인멸하거나 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
이씨는 지난 12일 오후 6시30분쯤 서울 종로구 소재 금은방에서 고객들이 세공을 맡긴 금제품과 금괴를 대신 구매해 달라며 미리 보낸 현금 등을 챙겨 달아난 혐의다.
이후 사건이 언론에 보도되자 이씨는 지난 21일 경찰에 자진 출석해 체포됐다. 사건을 수사해 온 혜화경찰서는 22일에 구속영장을 신청했고, 서울중앙지검도 같은 날 구속영장을 청구했다.
당초 이씨는 금은방 주인으로 알려졌으나 실제로는 주인의 지인이며 금은방에서 ‘샵앤샵’ 형태로 일하던 것으로 확인됐다.
현재까지 이씨에게 피해를 입었다고 주장하는 인원은 30명이 넘는 것으로 전해졌다. 확인된 피해 금액은 24억원대이지만 추가로 고소장이 접수되고 있어 피해 금액은 더 늘어날 가능성이 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
