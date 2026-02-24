“저럴 때만 미국 기업이지”… 쿠팡 대표 ‘입꾹닫’에 발끈

美의회 청문회 출석하다 ‘韓소비자에 할 말 있느냐’ 질문에 묵묵부답

해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 지난해 12월 30일 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에 출석해 의원 질의에 대답하고 있다. 최현규 기자

앞서 공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 “한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해왔다”고 적었다.