“저럴 때만 미국 기업이지”… 쿠팡 대표 ‘입꾹닫’에 발끈

한국의 전자상거래 1위 기업 쿠팡의 해롤드 로저스 한국법인 임시 대표가 23일(현지시간) 미국 연방 하원에서 열린 청문회에 출석했다. 그는 ‘한국 소비자들에게 할 말 있느냐’는 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않았다.
로저스 대표는 이날 오전 워싱턴DC의 레이번 하원 빌딩내 하원 법사위 회의장에서 열린 비공개 회의에서 증언했다. 이 청문회는 법사위의 행정·규제개혁·반독점 소위원회 주관으로 열렸다.
앞서 공화당 소속 짐 조던 법사위원장과 스콧 피츠제럴드 행정·규제개혁·반독점 소위원장은 로저스 대표에게 보낸 소환장에서 “한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 대우와 불필요한 장벽 생성을 피하겠다는 내용으로 최근 트럼프 행정부와 맺은 무역 합의에도 불구하고 표적 공격을 계속해왔다”고 적었다.
또 “한국 정부가 쿠팡을 표적으로 삼고 미국인 임원을 기소하려는 움직임은 최근 약속과 정면으로 배치된다”고 주장했다.
로저스 대표 역시 청문회 성격의 이날 회의에서 한국 정부가 자신과 쿠팡을 차별하고 처벌을 시도해왔다는 점을 호소할 것으로 보인다.
미국 기업인 쿠팡은 미 의회를 상대로 대대적인 로비를 벌여왔으며, 이번 청문회 자체가 쿠팡을 엄호하고 한국 정부를 압박하기 위한 것이라는 정황이 나왔다.
현재 로저스 대표와 쿠팡은 정보유출 규모 축소 및 증거 인멸, 국회 청문회 위증, 산업재해 은폐 등 여러 의혹과 혐의로 경찰 수사를 받는 상황이다.
쿠팡을 둘러싼 사태와 이날 열린 로저스 대표의 청문회 증언이 최근 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결과, 무역법 122조 및 301조 등 대체 수단을 이용한 트럼프 대통령의 새로운 관세 부과 시도 국면에서 한미 통상 관계에 어떤 영향을 줄지 주목된다.
한국 정부는 미 의회의 이날 청문회가 한미 간 ‘외교적 사안’으로 비화할 문제가 아니라 쿠팡 측의 로비를 받은 의회가 한국 정부를 압박하는 모습으로 이번 사태를 다루고 있는 것이라는 입장이다.
로저스 대표의 묵묵부답에 한국 소비자들은 “한국에서 돈 벌면서…” “저럴 때만 미국 기업이지” “미국 사람들 개인정보 4천만개 털렸다면 가만 있었겠나”라며 비판하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
