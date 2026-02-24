시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 24일)

입력:2026-02-24 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 24일 화요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -1.0도, 인천 -1.0도, 수원 -1.0도, 춘천 -4.0도, 강릉 2.0도, 청주 -1.0도, 대전 -1.0도, 전주 1.0도, 광주 0.0도, 대구 1.0도, 부산 3.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 6.0도, 인천 6.0도, 수원 6.0도, 춘천 6.0도, 강릉 7.0도, 청주 5.0도, 대전 5.0도, 전주 7.0도, 광주 7.0도, 대구 6.0도, 부산 10.0도, 제주 10.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘탈어준’ 이끈 ‘뉴잼’… 여권 권력지형 요동
산후 승무원 초과근무 시킨 항공사
코로나 백신에 곰팡이… 이물질 신고에도 1420만회분 접종됐다
무서운 외식물가…칼국수 1만원 육박, 삼겹살 2만1천원 넘겨
안전요원까지 떴다… 볼꾸 놀이에 1020 인파 몰린 동대문시장
“틀려도 괜찮다”…화제 된 지드래곤 카이스트 축사
따릉이 개인정보 해킹범은 10대…“호기심과 과시욕“
[단독] ‘100만불’에 강남 술집서 넘어간 삼성전자 기밀
국민일보 신문구독