트럼프 “대법원 판결로 장난치면 더 높은 관세” 경고에도…유럽, 협정 비준 보류

트럼프 “나는 관세 승인 위해 의회에 갈 필요 없어”

유럽연합 “법적 확실성 필요”…의회 비준 보류

민주당 “트럼프 새 관세 만료 후 연장 저지”

24일 관세 발표…트럼프 집권 2기 첫 국정 연설도 예정

“어떤 국가든 터무니없는 대법원판결로 장난을 치려 한다면, 특히 수년 심지어 수십 년 간 미국을 뜯어 먹어온 곳은 그들이 최근에 동의했던 것보다 더 높은 관세와 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 썼다.