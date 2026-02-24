트럼프 “대법원 판결로 장난치면 더 높은 관세” 경고에도…유럽, 협정 비준 보류
트럼프 “나는 관세 승인 위해 의회에 갈 필요 없어”
유럽연합 “법적 확실성 필요”…의회 비준 보류
민주당 “트럼프 새 관세 만료 후 연장 저지”
24일 관세 발표…트럼프 집권 2기 첫 국정 연설도 예정
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 미국과 기존 무역 합의에 대한 약속을 번복할 경우 더 높은 보복 관세를 경고했다. 하지만 유럽연합(EU)은 이날 미국과의 무역협정에 대한 유럽의회 비준 보류를 결정하는 등 후폭풍은 계속되고 있다.
트럼프 대통령은 트루스소셜에 “어떤 국가든 터무니없는 대법원판결로 장난을 치려 한다면, 특히 수년 심지어 수십 년 간 미국을 뜯어 먹어온 곳은 그들이 최근에 동의했던 것보다 더 높은 관세와 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 썼다. 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 한국 등 대미 투자를 약속한 국가들이 이를 번복하거나 보류할 경우 더 높은 보복 관세를 부과하겠다는 취지로 해석된다. 트럼프는 “구매자들은 주의하라(BUYER BEWARE)”라는 문구를 덧붙이기도 했는데, 문제 발생시 상대 국가에 책임이 있다는 점을 각오하라고 경고한 것으로 보인다.
트럼프는 또 다른 글에서는 “대통령으로서는 나는 관세 승인을 위해 의회에 다시 갈 필요가 없다. 이미 오래전에 다양한 형태로 승인을 받았기 때문”이라고 주장했다. 그러면서 “터무니없고 형편없이 만들어진 대법원 판결로도 재확인됐다”고 덧붙였다. 무역법 122조나 301조, 무역확장법 232조 등 대체 관세 법안으로 ‘플랜 B’가 가능하다는 설명으로 해석된다.
트럼프가 앞서 발표한 무역법 122조에 근거 전 세계 15% 관세는 미국 동부 시간으로 24일부터 발효된다. 최대 150일 기간 동안만 유효하고 이후엔 의회의 동의를 얻어야 한다.
트럼프의 공개 경고 전부터 한국 등 주요 국가들이 미 대법원 판결 이후에도 기존 합의 내용을 유지하겠다고 밝혀왔다. 하지만 유럽에서는 법적 검토가 필요하다는 목소리가 나오기 시작했다. 베른트 랑게 유럽의회 국제무역위원장은 이날 엑스에 “‘턴베리 합의(미국과 EU의 무역 협정)’의 법적 이행 절차를 중단하기로 결정했고 내일 예정된 표결도 연기한다”며 “추가 조치를 취하기 전에 명확성과 법적 확실성이 필요하다”고 적었다.
미국 민주당 기간 만료 후엔 연장을 막겠다는 뜻을 밝혔다. 척 슈머 상원 원내대표는 이날 엑스에 “상원 민주당은 올여름 트럼프의 관세가 만료됐을 때 이를 연장하려는 어떤 시도든 저지할 것”이라고 적었다. 그는 “트럼프의 혼돈의 관세 정책은 민주당, 공화당, 심지어 대법원에 의해 질책받았다”며 “이들(관세 정책)은 가정의 물가 부담을 가중하는 미국인에 대한 세금”이라고 비판했다.
트럼프는 24일 연방 상 하원이 참석하는 합동 회의에서 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union address)도 한다. 국정 연설은 대통령이 예산과 국정 상황 등을 설명하는 연설로 트럼프의 핵심 정책인 관세 문제도 거론된 것으로 전망된다.
AP통신은 “트럼프는 국정 연설을 통해 중간선거 유권자들의 회의론을 잠재우고 자신의 계획을 설득할 것”이라며 “경제와 이민 문제는 더 이상 트럼프 대통령의 강점이 아니며 관세를 다른 수단으로 추진하겠다는 그의 공약은 무역과 물가 문제를 둘러싼 경제적 혼란을 장기화시킬 것”이라고 전망했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
