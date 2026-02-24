벨기에 ‘이자이 국제 음악 콩쿠르’ 결선, 한국서 첫 개최

2년간 한국서 결선… 2028년부터 벨기에와 한국 격년으로 개최

외젠 이자이(오른쪽)를 기리는 ‘이자이 국제 음악 콩쿠르’의 올해 결선이 7월 한국에서 열린다.

벨기에가 낳은 바이올리니스트 겸 작곡가 외젠 이자이를 기리는 ‘2026 이자이 국제 음악 콩쿠르’ 결선이 7월 한국에서 열린다. 해외에서 개최되던 국제 음악 콩쿠르 결선이 국내에서 열리는 것은 이번이 처음이다.



이자이 국제 음악 콩쿠르 조직위원회는 2026년 바이올린 부문 결선을 벨기에 리에주가 아닌 한국의 경기도 이천아트홀에서 개최한다고 23일 공식 발표했다. 대회는 2026년과 2027년 결선을 한국에서 연속 개최하고, 2028년부터는 벨기에와 한국에서 격년으로 공동 운영할 예정이다. 이자이 콩쿠르 조직위원회는 “한국은 세계 클래식 음악계에서 역동적인 관객과 뛰어난 연주자를 보유한 국가”라며 “벨기에와 한국을 잇는 음악적 여정이 젊은 예술가들에게 더 넓은 무대를 제공할 것”이라고 밝혔다.



외젠 이자이는 현대 바이올린 연주의 초석을 다진 인물이다. 2018년 창설된 이자이 콩쿠르는 그동안 세계 각국의 유망 바이올리니스트를 발굴해 왔다. 한국인으로는 2021년 김서현이 우승한 바 있다. 올해 대회에는 23개국 121명이 지원했다. 벨기에에서 진행된 1·2차 라운드는 온라인 영상 심사와 라이브 스트리밍 방식으로 치러졌으며, 그 결과 주니어 8명, 시니어 12명 등 총 20명이 결선에 진출했다. 결선 명단에는 이세나(주니어), 김아인(시니어), 임해원(시니어) 등 한국 연주자들도 이름을 올렸다.



2026년 2월 18일 벨기에 준결선(영상심사) 현장. (c)프레인글로벌

결선 진출자들은 7월 10일과 11일 이천아트홀 무대에서 최종 경연을 펼친다. 이자이의 무반주 바이올린 소나타를 비롯해 베토벤, 브람스 등 거장들의 협주곡을 연주할 예정이다. 시니어 부문은 지휘자 조정현이 이끄는 프라임필하모닉오케스트라와의 협연으로 진행된다. 시니어 부문 최종 우승자에게는 상금과 함께 세계 유수 오케스트라와의 협연, 그리고 1년간 이탈리아 명기 대여의 특전이 주어진다.



심사위원단에는 예술감독 아숏 카차투리안과 결선 공동 디렉터 남카라를 중심으로 스테판 재키브, 키릴 트루소프, 조엘 스밀노프, 최은식 등이 참여한다. 1·2차 라운드에는 안드레이 바라노프, 필립 코흐, 알렉상드르 페이 등이 심사를 맡았다.



이자이 콩쿠르 결선을 유치한 한국국제예술학교(KISA)의 남카라 교장은 “한국이 국제 클래식 무대의 협력 주체로 자리매김하는 계기가 될 것”이라면서 “유럽의 음악 전통과 한국의 교육 철학이 공식적으로 연결되는 문화적 협력의 사례로서 국내 음악계에 의미 있는 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



