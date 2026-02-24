“러시아 피아니즘, 피아노를 오케스트라처럼 다루는 전통”
3월 8일 내한 리사이틀 여는 피아니스트 드미트리 시쉬킨 인터뷰
“피아노 한 대로도 무대를 가득 채울 수 있다는 경험을 관객과 함께 나누고 싶습니다.”
‘러시아 피아니즘의 계승자’로 불리는 피아니스트 드미트리 시쉬킨(34)이 3월 8일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 리사이틀을 연다. 공연을 앞두고 국민일보와 가진 서면 인터뷰에서 시쉬킨은 이번 공연을 통해 한국 관객에게 전달하고 싶은 포인트를 강조했다.
시쉬킨은 피아노 교사였던 어머니의 영향으로 3살 때부터 자연스럽게 피아노를 익혔다. 어릴 때부터 재능을 보인 그는 2018년 제73회 제네바 국제 음악 콩쿠르 우승과 2019년 제16회 차이콥스키 국제 피아노 콩쿠르 준우승을 통해 세계 클래식계에 이름을 각인시켰다. 콩쿠르가 커리어의 전환점이 됐지만, 성적보다는 관객과의 연결이야말로 진정한 의미라는 게 그의 생각이다. 그는 “성공은 단순히 ‘무엇을, 어떻게’ 연주하느냐의 문제가 아니다. 중요한 것은 ‘왜’ 연주하는가다. 그 음악에 어떤 의미를 부여하고, 그것을 관객과 어떻게 연결하느냐가 핵심”이라고 피력했다.
그는 이번 내한 공연에서 1부에 리스트가 편곡한 슈베르트 가곡 ‘물 위에서 노래’ ‘물레 잣는 그레첸’과 프로코피예프의 발레 음악 ‘로미오와 줄리엣’ 중 10개의 모음곡이 연주된다. 이어 2부에선 슈베르트의 ‘즉흥곡’과 미하일 플레트네프가 편곡한 차이콥스키의 ‘호두까기 인형’ 모음곡을 선보인다.
“프로코피예프의 ‘로미오와 줄리엣’과 차이콥스키의 ‘호두까기 인형’을 함께 배치한 이유는 피아니스트가 얼마나 ‘1인 오케스트라’처럼 연주할 수 있는지를 보여주고 싶었기 때문입니다. 극적인 오케스트라 작품을 피아노 한 대로 어떻게 구현할 수 있는지, 그 가능성을 탐구해보고 싶었습니다. 그리고 슈베르트의 가곡과 즉흥곡은 프로그램 안에서 일종의 ‘낭만적인 내면 성찰’의 순간이라고 생각했습니다. 두 개의 대규모 발레 모음곡 사이에서 구조적으로 중심을 잡아주는 역할을 합니다.”
시쉬킨은 라흐마니노프와 스크랴빈을 연상케 하는 서정성과 쇼스타코비치 특유의 리듬감을 겸비해 ‘러시아 피아니즘의 계승자’라는 수식어가 따라다닌다. 자신에 대한 수식어에 대해 “큰 책임”이라는 그가 생각하는 러시아 피아니즘은 무엇일까.
“러시아 피아니즘은 ‘노래하는’ 칸타빌레 음색과 오케스트라적인 접근으로 정의되는 전통이라고 봅니다. 그 전통을 이어간다는 것은 단순히 어떤 스타일을 흉내 내는 것이 아니라, 작품 안에 담긴 드라마와 서사를 깊이 있게 전달하는 태도를 계승하는 일이라고 느낍니다. 제가 생각하는 러시아 전통의 본질은 피아노에서 깊고 공명하는 음색을 끌어내어, 악기를 마치 하나의 오케스트라처럼 다루는 능력에 있습니다. 또한, 기교적인 완벽함 그 자체보다 음악 속 감정의 ‘이야기’와 드라마를 더 중요하게 여기며, 강하면서도 노래하는 선율을 만들어내는 데 있다고 생각합니다.”
시쉬킨은 단독 리사이틀과 2025년 KBS교향악단과의 협연에 이어 3년 연속 한국 관객을 만난다. “한국 관객은 열정적이고, 음악에 대한 이해도 깊으며, 집중력이 뛰어난 청중”이라는 그는 “한국에서 연주할 땐 관객의 몰입이 그대로 무대 위로 전해지고, 그 에너지가 다시 연주로 돌아오는 느낌”이라며 이번 리사이틀에 대해서도 기대를 드러냈다.
특히 그는 과거 국내에서 유튜브의 클래식 관련 예능 콘텐츠를 찍어 한국 관객들에게 더욱 친숙해졌다. 클래식계에서 많은 연주자가 유튜브에 대해 반감을 가진 것과 달리 신세대다운 모습이다. 그는 “소셜 미디어가 클래식 음악을 더 넓은 청중에게 소개하는 훌륭한 창구라고 생각한다. 오늘날 클래식 음악이 젊은 세대에게 더욱 가까워지는 이유 중 하나는 소셜 미디어를 통해 공연에 쉽게 접근할 수 있게 되었기 때문”이라고 답했다.
한편 그는 이번 공연 이후 친구인 피아니스트 필립 루덴코와 함께 듀오 리사이틀에 집중할 예정이다. 프로그램은 라흐마니노프의 두 대의 피아노를 위한 모음곡과 ‘교향적 무곡’의 피아노 편곡 버전으로 구성된다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
