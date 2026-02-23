시사 전체기사

[속보] 트럼프 “대법원 결정으로 장난치는 국가, 더높은 관세 마주할것”

입력:2026-02-23 23:49
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 20일(현지 시간) 미 워싱턴DC 백악관에서 전국 주지사 협회와 조찬행사에서 연설하고 있다. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

