‘전한길 콘서트’ 무산될까…킨텍스 대관 승인 취소
김동연 경기도지사, 이민우 킨텍스 대표에 대관 취소 요청
킨텍스 “행사 배정 신청 내용과는 행사 성격 다르다 판단”
보수 유튜버 전한길씨가 다음 달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 진행 예정이던 이른바 ‘전한길 콘서트’의 대관 승인이 전격 취소됐다.
23일 경기도에 따르면 김동연 경기도지사는 이날 오후 이민우 킨텍스 대표이사에게 ‘3·1절 기념 자유음악회’, 이른바 ‘전한길 콘서트’의 대관 취소를 강력히 요청했다.
김 지사는 자신의 SNS를 통해 “‘윤 어게인’ 극우 망상 세력이 활개치도록 내버려둬선 안 된다. 경기도에선 더더욱 용납할 수 없다”며 취소 요구 배경을 밝혔다.
킨텍스는 행사 배정 신청 내용과는 행사 성격이 다르다고 판단해 취소 통보 결정을 내렸다.
킨텍스 관계자는 “당초 3·1운동의 의미를 기리는 가족형 문화공연으로 지난 12일 신청이 들어와서 일반적인 공연 행사라고 생각하고 계약을 체결했으나 정치적 행사 성격으로 판단돼 취소를 고민하던 중 김동연 지사의 요청도 있어 대관 취소를 문서로 통보했다”고 밝혔다. 킨텍스 측은 규정상 ‘사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사’에 대해서는 행사장소 배정을 제한할 수 있다고 설명했다.
이번 행사는 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’가 다음 달 2일 킨텍스 1전시장 5홀에서 개최한다고 홍보하면서 알려졌다. 포스터에는 가수 태진아, 방송인 이재용 등 출연진 명단이 포함됐다.
그러나 태진아 측은 “정치적 행사를 일반 행사로 속였다”며 불참 의사를 밝히고 법적 대응 방침을 시사했다. 이재용 전 아나운서와 정찬희 소프라노 등도 잇따라 출연 거부 의사를 밝혔다. 출연진의 연이은 불참 선언과 킨텍스의 대관 승인이 취소되면서 콘서트 개최는 불투명해진 상황이다.
한편, 킨텍스는 경기도와 고양시, 코트라가 각각 33%대 지분을 출자해 설립한 전시·행사 전문기관으로, 경기도는 킨텍스 지분 33.74%를 보유하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
