‘왕과 사는 남자’ 600만 돌파…천만 영화 ‘왕의 남자’보다 빠르다
장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’가 파죽지세 흥행을 이어가며 600만 관객을 돌파했다.
23일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 11일 연속 박스오피스 1위를 지킨 ‘왕과 사는 남자’는 개봉 20일째인 이날 누적 관객 수 600만명을 넘어섰다.
사극 최초 1000만 영화인 ‘왕의 남자’(29일)와 관객 620만명을 모은 ‘사도’(26일)의 600만 돌파 시점을 앞선 기록이다. 관객 1230만명을 동원한 ‘광해, 왕이 된 남자’와는 동일한 속도다.
‘왕과 사는 남자’는 비극적으로 생을 마감한 단종의 역사에 상상력을 더한 작품이다. 숙부에게 왕위를 빼앗기고 폐위된 단종(박지훈)이 강원도 영월 청령포로 유배를 가 촌장 엄흥도(유해진) 등 마을 사람들과 유대를 쌓으며 지낸 4개월간의 이야기를 다뤘다.
영화는 장항준 감독의 첫 사극 연출작으로 진정성 있는 연출이 관객의 호응을 끌어냈다. 애잔하고 처연하면서도 강인한 단종을 연기한 박지훈을 비롯해 엄흥도 역의 유해진, 궁녀 매화 역의 전미도, 한명회 역의 유지태 등 배우들의 호연이 극을 꽉 채웠다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사