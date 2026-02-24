“팀 나가면 20억” 눈물과 떼창 사이…에이핑크 15년, 아직 끝나지 않았다
“팀 나가려면 한 사람당 20억씩 내기로 했어요.”
콘서트 중 눈물을 쏟던 김남주를 향해 정은지가 던진 농담에 객석이 웃음으로 물들었다. 오하영이 “2조로 합시다”라고 하자 팬들의 환호는 더욱 커졌다. 15년을 함께 걸어온 팀의 우정과 내공이 그대로 드러난 순간이었다. 에이핑크라는 이름을 끝까지 지키겠다는 멤버들의 단단한 결심도 함께 엿보였다.
에이핑크(박초롱, 윤보미, 정은지, 김남주, 오하영)는 21~22일 서울 장충체육관에서 2026 단독 콘서트 ‘The Origin: APINK’를 열었다. 1년2개월 만에 열린 단독 공연은 전 회차 전석 매진을 기록했다. 데뷔 15주년을 맞은 ‘2.5세대 간판 걸그룹’의 저력은 여전했다.
22일 공연의 시작은 데뷔곡이자 메가 히트곡 ‘몰라요’로 열었다. 2011년으로 돌아간 듯한 무대에 멤버들의 표정에는 여유와 기쁨이 함께 번졌다. 이어 대표곡 ‘MY MY’ ‘NoNoNo’ ‘FIVE’ ‘It Girl’이 연달아 펼쳐지자 객석에서는 멤버들의 이름을 연호하는 떼창이 터져 나왔다. 15년 구력의 걸그룹답게 ‘원숙함’이 느껴지는 멘트도 나왔다. 윤보미는 올해 목표를 “건강검진”이라고 밝히며 특유의 솔직한 입담으로 웃음을 더했다.
이날 가장 큰 환호를 이끈 순간은 ‘에이핑크가 보이그룹이었다면?’이라는 상상에서 출발한 스페셜 무대였다. ‘청순돌’ ‘요정돌’로 이름을 알린 에이핑크는 이날 보이그룹 ‘에이그린’으로 깜짝 변신했다. 긱시크 룩의 정장을 입고 등장한 멤버들은 동방신기의 ‘주문’을 커버하며 ‘걸크러쉬’ 매력을 뽐냈다. 박초롱은 “샤방샤방한 모습으로 오래 활동했는데, 우리가 보이그룹이었다면 어떤 그림이 나올지 궁금해서 준비했다”고 설명했다.
멤버들의 열정은 무대 안팎을 가리지 않았다. 이번 콘서트를 위해 사전 촬영한 VCR 영상에서 영화 속 캐릭터로 파격 분장을 감행했다. 박초롱은 영화 ‘위키드’의 엘파바로, 오하영은 ‘아바타’ 캐릭터로 분장해 색다른 재미를 더했다.
이어 ‘소녀미’로 대표되던 팀의 이미지에 성숙하고 농염한 결을 더해준 곡들이 무대를 채웠다. ‘%%(응응)’ ‘Dilemma’ ‘1도 없어’ ‘Dumhdurum’이 연달아 이어졌고 ‘러브(LUV)’ ‘미스터 츄(Mr. Chu)’에선 떼창은 물론 전석 기립이 연출되며 열기가 최고조에 달했다.
후반부는 최근 발매한 미니 11집 ‘RE: LOVE’ 수록곡으로 채워졌다. 타이틀곡 ‘Love Me More’를 비롯해 ‘손을 잡아줘’ ‘Sunshine’ 등을 선보이며 지금의 에이핑크를 완성했다. 2시간40분 동안 28곡을 소화하며 팬들과 밀도 있게 호흡했다.
15년이라는 시간만큼 객석의 세대도 다양했다. 2012년생 팬의 존재에 정은지는 “태어나줘서 고맙다”고 인사했다. 오하영은 “누군가 ‘에이핑크가 아직 공연할 수 있냐’고 묻더라도 의심조차 들지 않게 하고 싶었다”며 활동을 이어가는 각오를 전했다.
김남주는 “이번만큼 후련한 막공은 없었다. 뼈를 갈아 준비했고 그 진심이 닿았다고 느낀다”며 눈물을 보였다. 그러면서 “혹시라도 누군가 에이핑크의 손을 놓더라도 우리는 절대 놓지 않겠다. ‘영원은 없다’는 말 대신 에이핑크의 영원을 믿어 달라”고 했다. 이어 “다음 콘서트를 위해 건강검진하고 체력 관리해서 오겠다. 다 같이 ‘저속노화’하자”고 웃으며 덧붙였다.
데뷔 15주년에도 전석 매진 공연을 이어가는 팀은 흔치 않다. 소녀 같은 미모는 여전했지만 가창력과 무대 매너는 한층 단단해졌다. ‘성장형 그룹’을 지나 ‘완성형’을 거쳐 여전히 현재진행형임을 증명한 무대였다.
“앞으로도 여러분의 봄 여름 가을 겨울에 에이핑크가 함께했으면 좋겠습니다.” 서울 공연을 마친 에이핑크는 타이베이를 시작으로 마카오, 싱가포르, 가오슝 등지에서 아시아 투어를 이어간다. 이들의 계절은 아직 끝나지 않았다.
