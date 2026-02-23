경기신보, 올해 첫 타운홀미팅 열다…남부권역 대상

재단과 정책 지원 유관기관이 함께 참여해 주요 정책 정보를 종합적으로 안내하고, 현장 의견을 직접 청취하는 소통 중심의 방식으로 진행됐다.

경기신용보증재단은 23일 본점 3층 강당에서 수원·용인·화성·평택·오산·안성 등 남부권역을 대상으로 올해 첫 타운홀미팅(지원사업설명회)'를 개최했다고 밝혔다.도내 기업의 안정적인 경영과 사업 성공을 지원하기 위해올해 주요 보증 및 금융지원 정책을 포함한 경기신보의 핵심 지원사업과 소상공인시장진흥공단의 창업·경영안정 및 재기 지원 정책이 소개돼 정책에 대한 이해를 높였다.특히 이번 타운홀미팅은 재단과 유관기관의 정책을 한자리에서 안내함으로써, 소상공인과 중소기업이 여러 기관을 개별적으로 찾지 않고도 필요한 정책 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 구성됐다.경기신보는 행사 전반을 참석자 중심의 자유로운 질의응답과 의견 교환 방식으로 운영하며, 현장에서 체감하는 애로사항과 제도 개선 요구를 직접 청취했다. 자금 이용과 관련한 실무적인 문의부터 경영 안정과 재도약을 위한 정책 제안까지 다양한 의견이 제시됐으며, 경기신보는 이를 향후 정책운영과 제도 개선에 적극 반영할 계획이다.타운홀미팅에 참석한 한 중소기업 대표는 "그동안 여러 기관의 지원 제도를 각각 찾아봐야 해 다소 번거로웠는데, 이번 설명회를 통해 한 자리에서 지원 정책을 확인할 수 있어 실질적인 도움이 됐다"며 "현장에서 바로 질의응답이 이뤄져 궁금증을 해소할 수 있었던 점도 인상적이었다"고 말했다.경기신보는 이번 남부권역 타운홀미팅을 시작으로 북부권역은 25일 양주 경기섬유종합지원센터 1층 컨벤션홀에서 의정부, 고양, 김포, 포천, 파주, 양주, 연천, 동두천 지역을 대상으로 개최할 예정이다.이어 동부권역은 3월 4일 성남 국립국제교육원 국제홀에서 성남, 남양주, 이천, 광주, 하남, 구리, 여주, 가평, 양평 지역을 대상으로 진행될 계획이다. 중부권역은 3월 6일 안산 경기테크노파크 1층 다목적실에서 안양, 부천, 안산, 시흥, 과천, 광명, 군포, 의왕 지역을 대상으로 타운홀미팅을 이어갈 예정이다.시석중 이사장은 "이번 타운홀미팅은 정책을 설명하는 자리를 넘어 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 재단 및 유관기관 제도를 종합적으로 안내함으로써 지원 제도를 몰라서 이용하지 못하는 기업이 없도록 노력하겠다."고 말했다. 이어 "경기신용보증재단은 올해 민생회복 Support, 미래성장 Scale-up, 열린경영 Synergy, 내부혁신 Smart 등 4S 전략을 통해 도민의 사업 성공과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다."고 덧붙였다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr