시사 전체기사

[속보] 법사위, ‘자사주 소각’ 3차 상법 개정안 與주도 통과

입력:2026-02-23 18:30
공유하기
글자 크기 조정
뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
60대가 20대보다 더 벌었다…월급 평균 22만원 많아
“연봉 4억에 주식도 주겠다”… 몸값 뛰는 한국 반도체 인재
‘현지누나’ 논란 ‘찐명’ 김남국, 민주당 대변인 임명
‘李 대통령 설전’ 이학재 인천공항공사 사장 사의
조희대 “사법개혁 3법, 80년 제도 바꾸는 것…공론화 필요”
[단독] ‘100만불’에 강남 술집서 넘어간 삼성전자 기밀
현직 부장판사 ‘면허정지’ 수준 음주운전…감봉 3개월
‘301조 관세’ 칼자루 쥔 美 “아시아 국가 조사할 것…다른 관세로 우리 몫 재건”
국민일보 신문구독