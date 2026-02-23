늙어가는 지구촌…엘리베이터 업계는 호황 맞나?
전 세계적인 인구 고령화 추세가 엘리베이터 산업의 새로운 성장 동력이 될 것이라는 업계 수장의 전망이 나왔다.
22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 세계적인 승강기 제조업체 독일 ‘TK엘리베이터’의 우다이 야다브 최고경영자(CEO)는 고령 인구가 늘어나면서 엘리베이터 설치 및 교체 수요가 급증하고 있다고 밝혔다.
야다브 CEO는 FT와의 인터뷰에서 이 같은 변화가 ”아직 초기 단계이긴 하나 분명히 나타나기 시작했다“며 이미 초고령사회에 진입한 일본을 대표적인 사례로 꼽았다. 이어 이러한 흐름은 유럽에서도 진행 중이며 머지않아 중국을 포함한 전 세계로 확산할 것이라고 내다봤다.
국제 통계 사이트 ‘아워 월드 인 데이터’에 따르면 세계 최고령 국가인 일본은 65세 이상 인구가 전체의 약 30%를 차지한다. 전 세계적으로도 현재 10명 중 1명꼴인 65세 이상 인구 비율이 오는 2050년에는 16%까지 치솟을 것으로 예측된다.
야다브 CEO는 고령화로 인해 계단 이용이 불편해진 노년층이 늘면서, 엘리베이터가 없는 노후 주택에 승강기를 새로 설치하거나 낡은 설비를 보수하는 등 ‘건물 현대화’ 수요가 눈에 띄게 증가하고 있다고 설명했다.
현재 전 세계에 설치된 2200만대의 엘리베이터 중 약 30%가 설치된 지 20년을 넘겨 교체 시기가 도래했다는 점도 시장의 잠재적 호재로 작용하고 있다.
그는 화려한 초고층 빌딩 프로젝트가 대중의 이목을 끌기는 하지만, 실제 회사의 핵심 수익원은 소규모 주거용 및 상업용 부동산이라고 강조했다.
FT는 지난 2022년 취임한 야다브 CEO가 중저층 엘리베이터 시장 공략에 집중해 왔다고 덧붙였다. TK엘리베이터 측 자료에 따르면 낡은 승강기를 교체하거나 성능을 개선하는 현대화 부문의 연간 매출은 지난해 9월까지 최근 3년간 평균 13%의 성장률을 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
