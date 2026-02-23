폐어구에 지느러미 잘린 새끼 돌고래… “매년 되풀이”
어민과 낚시객이 버린 폐어구로 인해 돌고래가 죽거나 고통받는 상황이 계속되고 있다.
23일 해양환경단체 핫핑크돌핀스는 전날 오후 서귀포시 대정읍 앞바다에서 어린 남방큰돌고래가 폐어구에 걸려 등지느러미가 절반 이상 잘려나간 모습을 촬영했다고 밝혔다.
지난해 12월 23일 처음 발견됐을 당시 등지느러미에 폐어구가 걸려 있었지만, 지느러미 자체는 온전한 상태였다.
그러나 바닷속을 헤엄치는 동안 물살에 폐어구가 살을 파고들면서 지난 13일 촬영에서는 등지느러미가 절반가량 손상된 모습이 관찰됐다. 이어 22일 모니터링에서는 거의 대부분이 잘려 나간 상태로 나타났다.
문제는 폐어구가 오른쪽 가슴지느러미와 배 쪽까지 걸려 있다는 점이다. 핫핑크돌핀스는 “등지느러미가 완전히 떨어지더라도 다른 부위에 걸린 폐어구가 지속적으로 피해를 일으킬 수 있다”고 우려했다.
이 돌고래는 지난해 12월 23일 제주시 구좌읍 하도리 앞바다에서 김민수 선장이 처음 발견했다. 생후 1년이 채 안 된 것으로 추정된다. 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터는 이 개체에 ‘쌘돌이’라고 이름을 붙였지만, 실제 움직임은 느리고 깊이 잠수하지 못하는 등 정상적인 행동을 보이지 않고 있다고 관계자를 설명했다.
핫핑크돌핀스는 “제주도가 구조전담팀을 설치했지만 두 달간 모니터링만 이어졌을 뿐 실질적인 구조 조치는 이뤄지지 않았다”며 “그 사이 어린 돌고래가 등지느러미가 잘려나가는 고통을 방치한 것은 아닌지 돌아봐야 한다”고 지적했다.
이에 대해 제주도 구조전담팀 관계자는 “전문가와 논의한 결과 조금 더 지켜보자는 의견이 있었다”며 “구조가 결정되면 일주일 내 폐어구를 제거할 수 있도록 준비를 마친 상태”라고 말했다.
남방큰돌고래는 제주 연안에서 서식한다. 해양 오염과 서식지 파괴로 수가 크게 줄어 현재는 120여 마리가 무리를 이루고 있는 것으로 파악된다. 해양수산부가 해양보호생물로 지정한 멸종위기종이다.
폐어구로 인한 돌고래 고통은 계속되고 있다. 2023년 ‘종달이’는 낚시줄에 머리와 꼬리가 얽힌 채 몸이 휘어질 정도로 악화된 상태에서 발견됐다.
수개월에 걸친 구조활동 끝에 일부 낚싯줄을 제거했지만 다시 다른 낚싯줄에 걸려 몸을 제대로 가누지 못하는 모습이 확인됐고, 지난해 5월을 마지막으로 더 이상 관찰되지 않고 있다.
이후 어미가 다른 무리와 함께 있는 것이 확인되면서 종달이는 결국 죽은 것으로 추정됐다.
제주에서는 매년 폐어구에 걸린 남방큰돌고래가 발견되고 있다. 대부분 폐사하는 것으로 파악된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
