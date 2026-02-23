검찰 담합수사 다음 타깃은 ‘전분당’…CJ제일제당 등 압수수색
검찰이 전분당과 그 부산물 등의 가격을 담합한 혐의를 받는 국내 식품업체 네 곳에 대한 강제수사에 착수했다. 설탕·밀가루 등 서민경제 물가와 직결된 품목에 대해 전방위 수사를 칼을 뽑아 든 검찰이 ‘2차 담합수사’에 나선 것이다.
23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 전분당 시장 과점업체인 대상·사조CPK·삼양사·CJ제일제당에 대한 압수수색을 진행했다. 이번 수사는 검찰의 서민경제 교란 사범에 대한 네 번째 담합 의혹 수사다.
전분당은 전분을 산 또는 당화효소로 가수분해해 얻은 당류를 기반으로 한 제품이다. 물엿과 과당, 올리고당 등이 전분당에 해당하며 과자·음료·유제품 등을 만들 때 원료로 쓰인다. 검찰은 글루텐 등 전분당을 만들 때 발생하는 부산물 관련 제품에 대해서도 업체 간 담합이 이뤄진 것으로 의심한다. 앞서 진행한 담합수사인 설탕과 밀가루 사건보다 담합 규모가 크다는 것이 검찰 판단이다.
검찰은 앞선 설탕·밀가루 등 담합 수사와 마찬가지로 이번 수사 또한 공정거래위원회의 행정처분이 나오기 전 선제적으로 수사에 나섰다. 공정위 행정처분까지 통상 1년이 소요되고, 서민 물가와 직결된 사안인 만큼 속도감 있게 수사를 진행하겠다는 뜻으로 풀이된다.
검찰은 최고위직 책임자의 범행가담 여부 규명에 집중할 계획이다. 검찰은 업체 간 가격 담합 정황 등 자료를 확보한 후 이를 토대로 소환조사를 진행할 예정이다.
박재현 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
