“BTS 공연 대리 구매해드려요”…경찰, 사기 의심 34건 차단
경찰이 다음 달 21일 예정된 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 컴백 공연 예매에 맞춰 ‘대리 티켓팅’ 등 사기 차단에 집중하고 있다.
박정보 서울경찰청장은 23일 정례 기자간담회에서 “티켓 발매와 관련해 생길 수 있는 범죄를 지속해 모니터링하고 있다”고 밝혔다. 경찰은 티켓 되팔기나 대리 구매 관련 글들이 개인정보 탈취·사기 등 범죄와 관련됐을 수 있다고 보고 현재까지 게시글 34개에 대해 삭제·차단을 요청했다.
경찰은 티켓을 대신 구매해주겠다는 대리 티켓팅, 티켓을 예매한 뒤 고가에 판매하는 사기, 발매 사이트를 공격해 서버 장애를 일으켜 발매 업무를 방해할 가능성 등을 염두에 두고 있다. 또 확보한 숙박권을 고가로 매매한다고 사기를 벌일 가능성도 살피고 있다.
현재 온라인상에는 대리 티켓팅을 해주겠다며 수수료·수고비를 요구하는 글이 다수 게시돼있다. 예매 대행 측이 1만원 등 낮은 금액에 대리 예매를 해준다고 글을 올리는 것을 고려했을 때 수익보다 개인정보 탈취 목적일 수 있다고 경찰은 보고 있다.
박 청장은 “주최 측에 따르면 대리 구매가 원천 불가하고 신분 확인을 하기 때문에 재판매도 불가하다”며 “이 같은 제안을 하는 경우 대부분 사기 관련 범죄일 가능성이 커 시민들의 주의가 필요하다”고 말했다.
