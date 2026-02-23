크래프톤, 이강욱 신임 CAIO 선임… AI R&D 고도화

이강욱 신임 CAIO. 크래프톤 제공

크래프톤이 최고 인공지능 책임자(CAIO) 직을 신설하고 이강욱 크래프톤 AI 본부장을 신임 CAIO로 선임한다. CAIO는 크래프톤의 AI 연구개발과 중장기 기술 전략을 총괄하는 최고 책임자다.