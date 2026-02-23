초록우산 ‘감동한의원 양주’ 그린리더클럽 회원 위촉
아동복지전문기관 초록우산은 ‘감동한의원 양주’ 강경원 원장을 초록우산 그린리더클럽 회원으로 위촉했다고 23일 밝혔다.
강경원 감동한의원 양주 원장은 “지역의 취약계층 아이들이 더 안전하고 따뜻한 환경에서 꿈을 키워가길 바라는 마음으로 그린리더클럽에 가입하게 됐다”며 “앞으로도 의료인으로서 지역사회와 함께 아이들의 건강한 성장과 밝은 미래를 응원하는 나눔을 지속해 나가겠다”고 소회를 전했다.
초록우산 경기2지역본부 노희헌 본부장은 “지역 아동들의 건강한 성장을 위해 따뜻한 마음을 나누어 주신 강경원 원장님께 깊이 감사드린다”며 “그린리더클럽과 같은 정기적인 나눔은 아이들에게 안정적인 지원을 이어갈 수 있는 큰 힘이 되는 만큼, 초록우산도 지역사회와 함께 아동들이 희망을 키워갈 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.
초록우산은 매월 10만원 이상 정기적으로 나눔을 실천하는 후원자 모임 ‘그린리더클럽’을 운영하고 있으며, 관련 문의는 초록우산 경기2지역본부를 통해 안내받을 수 있다.
초록우산 어린이재단은 1948년부터 어린이들의 행복한 성장을 위해 언제나 어린이 곁에서 함께하는 아동복지전문기관으로서, 인재양성사업, 보호대상아동 자립준비지원 사업 등 아동의 성장과 관련된 모든 영역에서 초록우산 어린이재단만의 특화되고 표준화된 복지서비스를 제공하고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
