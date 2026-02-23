‘퍼스트 펭귄’ 곽상언 “유튜브 권력, 책임 없이 영향력과 부만 누려”[인터뷰]
“옳지 않은 걸 말하는 데 용기 필요했던 억압된 사회”
정치 유튜브 권력에 편승한 ‘패거리 정치’ 비판
“진정한 노무현 정신은 특정 정치 이익을
절대 선으로 포장하는 것 아냐”
12·3 비상계엄, 이재명정부의 수립, 검찰청 폐지까지 2025년은 친여권 방송인 김어준씨의 ‘상왕정치’는 정점을 찍었다. 이재명 대통령도 대선 승리 직전 김씨 방송에 나갔고, 김민석 국무총리도 민주당 수석최고위원 시절부터 김씨 방송에 나와 12·3 비상계엄을 예상했던 당시 상황을 털어놨다. 언론과의 접촉을 피하던 정청래 더불어민주당 대표도 취임 후 처음으로 가진 인터뷰가 김씨의 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’ 방송이었다.
김씨의 ‘미디어 권력’은 검찰개혁에서 도드라졌다. 민주당 소속 법제사법위원들은 앞다퉈 김씨 방송에 나가 정치검찰의 부패와 검찰 해체의 당위성을 강조했다. 위헌 논란이 제기됐던 ‘내란전담재판부 도입’도 김씨 방송을 통해 “반드시 해야만 하는 일”로 바뀌었다. 김씨가 설정한 의제에 대해 여당 의원 그 누구도 함부로 비판이나 이견을 제시하기 어려운 시간이었다.
이런 상황에서 김씨를 향해 ‘유튜브 권력’의 위험성을 가장 처음 정면으로 경고한 의원이 있다. 고(故) 노무현 전 대통령의 사위 곽상언 민주당 의원이다. 곽 의원은 지난해 9월 7일과 8일 두 차례에 걸쳐 “유튜브 권력이 정치 권력을 휘두르고 있다” “(김씨 방송이) ‘유튜브 권력자’라면 저는 그 분들께 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다”고 비판했다.
그러자 같은당 최민희 의원은 이틀 후인 10일 의원 단체 텔레그램방에 “구체적으로 어떤 결정을 김어준씨에게 휘둘려서 했단 건지 사실을 열거해보라”며 “내가 보기엔 휘둘리는 건 곽 의원”이라고 비판했다. 곽 의원은 이날 이후 강성 당원들로부터 문자 폭탄을 받으며 온갖 비난을 감수해야 했다.
약 반년 뒤 상황은 뒤바뀌었다. 김씨는 지난 1월 정 대표가 던진 ‘민주당-조국혁신당’ 합당을 적극 옹호했다. 그러나 민주당 의원 대다수가 강하게 반발하며 6·3 지방선거 전 합당은 좌초됐다. 이를 계기로 친명계 의원들과 당원들을 중심으로 “김어준과 정청래가 대통령의 국정을 방해한다”는 비판이 표면화되기 시작했다.
정치 유튜브의 위험성을 가장 먼저 예견한 ‘퍼스트펭귄’ 곽 의원은 이러한 현상을 두고 “옳지 않은 걸 옳지 않다고 얘기할 수 없을 정도로 억압된 사회였다”고 회고했다. 또 “유튜브 권력이 분화돼 자신의 목소리를 조금이라도 낼 수 있는 사회가 되었다는 건 좋은 일”이라면서도 “유튜브 정치 권력을 누리는 사람들은 정치 활동도 하지 않고 어떠한 책임도 지지 않으면서 정치적 영향력을 누리려 한다는 점”이라고 짚었다. 이하는 곽 의원과의 일문일답.
-정치 유튜브의 권력을 가장 먼저 비판했는데
“처음 유튜브 정치 권력 이야기할 때 다른 정치인들도 마음속에는 다들 공감하셨다. 본인 스스로가 유튜브 권력자이거나, 그런 권력자와 동업을 하고 있는 사람들, 정치적 이익을 같이 하고 있는 사람들이거나 혹은 자기도 모르게 그 세력에 편입된 사람들이 실제로 다들 공감했다.
그 세 부류의 사람들은 사실은 국민을 상대로 정치를 하는게 아니다. 자신의 정치적 이익과 경제적 이익으로 일종의 ‘패거리 정치 문화’를 이루고 있는 거다. 내가 이런 이야기를 할 때만 해도 (다른 사람들이) 이런 이야기를 하지 못한 건 겁이 났기 때문이다. 유튜브 정치 권력이 현역 정치인도 겁을 낼 정도의 세력이 됐다는 거다. 소위 언론 권력이 누리던 권력보다 지금 이 유튜브 정치 권력이 누리는 권력은 더 크다.”
-경제·정치적 이익와 결부해 형성한 패거리 문화란 어떤 의미인지
“과거 언론 권력은 정치에 은밀하게 개입했다. 그런데 이 유튜브 정치 권력은 너무나 노골적이고 직접적으로 선거와 정치에 개입했다. ‘감놔라 배놔라’ 하는 수준이 아니라 직접 제삿상을 차리는 수준이다. 지금 여당뿐 아니라 야당도 유튜브 권력에 편승해 진영 방송을 하고 있다. 내가 어느 진영에 속하는지를 공개적으로 표방을 해서 방송 세력을 얻는다.
그 말은 정치인이 방송 세력 내에서만 영향을 미친다는 뜻이다. 즉 현실 정치인이 그 정치 유튜버 세력 하로 들어가는 거다. 그래서 아무리 옳은 주장을 해도 유튜버 세력과 맞지 않는다면 옳은 주장에 동조할 수가 없었다. 그래서 유튜브 권력과 동업하시는 분들이 저를 근거도 없이 비난했다. 그렇게 해서 정치적 이익을 얻고 돈을 벌기 때문이다. 정치적으로는 안타까운 현상이고, 자신이 이득을 얻기 위해서 타인에게 함부로 하는 인생은 측은한 인생이다. 바른 삶의 방식이 아니기 때문이다.”
-합당을 계기로 정치 유튜브 세력의 분화가 일어났다
“불과 이제 몇 개월 사이에 드디어 한 주제에 대해서 편이 갈렸다. 두가지 측면에서 좋은 일이다. 자신의 정치적 주장을 할 수 있기 때문에 좋은 것이고, 봤음에도 봤다고 말할 수 없는 정치 유튜버 권력 세력으로부터 벗어날 수 있는 틈을 발견한 것이다.
옳지 않은 걸 옳지 않다고 말을 할 수 있는 ‘용기’가 필요한 현실은 잘못된 거다. 옳지 않다고 이야기하는데 용기가 필요하다는 건 사회가 그만큼 억압적인 사회라는 것이다. 그러한 국가는 잘 될 수가 없다. 제가 만든 틈으로 조금더 균열이 만들어져서 사람들이 자신의 주장을 더 자유롭게 펼칠 수 있다는 건 다행으로 생각한다”
-재편되는 유튜브 권력 시대, 민주주의는 어디로 향해야 하는지
“한국 정치에서 고비가 될 때마다, 특히 민주당에서 어떤 정치적 위기가 있을 때마다 노무현이라는 정치인을 소환한다. 소환하는 건 좋지만, 소환하면 노무현의 방향대로 해야 한다. 정반대로 소환하면 옳지 않다. 국회에서 대놓고 돈을 걷으면서 거기 노무현 정신을 이야기를 하는 건 웃기는 일이다.
합당을 주장하면서도 노무현 정신을 언급하는 사람이 있다. 노 전 대통령은 본인한테 불이익이 있다거나, 정치적 이익 때문에 반대한 것이 아니다. 민주주의의 의미와 국민에 대한 정치적 예의가 무엇인지를 가지고 반대한 것이다. 진정한 노무현 정신은 특정 정치적 이익을 위해, 혹은 특정한 가치가 마치 선인 것처럼 얘기하지 않는다. 공론의 장은 국민을 위한다는 토대 위에 세워져야 한다. 이야기할 때에도 서로의 인격을 갉아먹는 방식이어선 안된다. 그게 민주주의고, 노무현의 방식이다.”
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
