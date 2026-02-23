‘퍼스트 펭귄’ 곽상언 “유튜브 권력, 책임 없이 영향력과 부만 누려”[인터뷰]

“옳지 않은 걸 말하는 데 용기 필요했던 억압된 사회”

정치 유튜브 권력에 편승한 ‘패거리 정치’ 비판

“진정한 노무현 정신은 특정 정치 이익을

절대 선으로 포장하는 것 아냐”

곽상언 더불어민주당 의원이 지난해 10월 13일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 발언하고 있다. 곽 의원실 제공

곽상언 더불어민주당 의원이 지난 1월 19일 자신의 지역구인 종로구에서 2025년 의정보고회를 진행하고 있다. 곽 의원 페이스북 캡쳐

-정치 유튜브의 권력을 가장 먼저 비판했는데

내가 이런 이야기를 할 때만 해도 (다른 사람들이) 이런 이야기를 하지 못한 건 겁이 났기 때문이다. 유튜브 정치 권력이 현역 정치인도 겁을 낼 정도의 세력이 됐다는 거다. 소위 언론 권력이 누리던 권력보다 지금 이 유튜브 정치 권력이 누리는 권력은 더 크다.”

이 유튜브 정치 권력은 너무나 노골적이고 직접적으로 선거와 정치에 개입했다. ‘감놔라 배놔라’ 하는 수준이 아니라 직접 제삿상을 차리는 수준이다. 지금 여당뿐 아니라 야당도 유튜브 권력에 편승해 진영 방송을 하고 있다.

내가 어느 진영에 속하는지를 공개적으로 표방을 해서 방송 세력을 얻는다.

그 말은 정치인이 방송 세력 내에서만 영향을 미친다는 뜻이다. 즉 현실 정치인이 그 정치 유튜버 세력 하로 들어가는 거다. 그래서 아무리 옳은 주장을 해도 유튜버 세력과 맞지 않는다면 옳은 주장에 동조할 수가 없었다. 그래서 유튜브 권력과 동업하시는 분들이 저를 근거도 없이 비난했다. 그렇게 해서 정치적 이익을 얻고 돈을 벌기 때문이다. 정치적으로는 안타까운 현상이고, 자신이 이득을 얻기 위해서 타인에게 함부로 하는 인생은 측은한 인생이다. 바른 삶의 방식이 아니기 때문이다.”

-합당을 계기로 정치 유튜브 세력의 분화가 일어났다

불과 이제 몇 개월 사이에 드디어 한 주제에 대해서 편이 갈렸다. 두가지 측면에서 좋은 일이다. 자신의 정치적 주장을 할 수 있기 때문에 좋은 것이고, 봤음에도 봤다고 말할 수 없는 정치 유튜버 권력 세력으로부터 벗어날 수 있는 틈을 발견한 것이다.

옳지 않은 걸 옳지 않다고 말을 할 수 있는 ‘용기’가 필요한 현실은 잘못된 거다. 옳지 않다고 이야기하는데 용기가 필요하다는 건 사회가 그만큼 억압적인 사회라는 것이다. 그러한 국가는 잘 될 수가 없다. 제가 만든 틈으로 조금더 균열이 만들어져서 사람들이 자신의 주장을 더 자유롭게 펼칠 수 있다는 건 다행으로 생각한다”

노 전 대통령은 본인한테 불이익이 있다거나, 정치적 이익 때문에 반대한 것이 아니다. 민주주의의 의미와 국민에 대한 정치적 예의가 무엇인지를 가지고 반대한 것이다. 진정한 노무현 정신은 특정 정치적 이익을 위해, 혹은 특정한 가치가 마치 선인 것처럼 얘기하지 않는다. 공론의 장은 국민을 위한다는 토대 위에 세워져야 한다. 이야기할 때에도 서로의 인격을 갉아먹는 방식이어선 안된다. 그게 민주주의고, 노무현의 방식이다.”