경기북부경찰청, 신임경찰관 203명 치안 현장 배치
경기북부경찰청이 제319기 신임경찰관 203명을 치안 현장에 배치하며 치안 공백을 최소화에 나선다.
이번에 전입한 신임경찰관들은 23일 전입 환영회 이후 약 5일간 도경찰청 신임교육과정을 이수한 후 일선 현장에 배치될 예정이다.
신임교육과정에서는 관계성 범죄 처리 요령과 지역경찰의 초동조치, 112 신고 대응 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 중심 교육이 진행된다.
신임경찰관 배치를 통해 경기북부경찰청은 현장 중심의 치안 체계를 공고히 하고, 경기북부 도민이 일상 속에서 안전을 체감할 수 있도록 치안 역량을 집중해 나갈 계획이다.
김동권 경기북부경찰청장은 전입 환영회에서 “초심을 잃지 않고 현장에서 근무를 해주길 바란다”며 “시민을 내 가족이라 생각하며 진정성 있는 자세로 업무에 임해달라”고 당부했다.
