신동화 구리시장 예비후보, 별내선 찾아 첫 출근 인사
8호선 장자호수공원역서 첫 공식일정
교통현안 해결 약속하며 지지 호소
신동화 경기 구리시장 예비후보가 23일 지하철 8호선 별내선 장자호수공원역에서 첫 출근 인사를 진행하고 GTX-B 갈매역 정차와 지하철 6호선 연장, GH 이전 해결을 약속했다.
신 예비후보는 이날 오전 구리시 장자호수공원역을 찾아 출근하는 시민들에게 인사하며 예비후보 등록 후 첫 공식 일정을 시작했다.
그는 “지하철 8호선을 지켜낸 것처럼 GTX-B 갈매역 정차와 지하철 6호선 연장, 그리고 GH 이전까지 구리시민을 위한 일이라면 이재명 정부와 손잡고 반드시 해결하겠다”며 지지를 호소했다.
신 예비후보는 별내선 사업의 시작과 마무리를 함께한 인연을 강조했다.
그는 “지난 제17대 국회 당시 윤호중 국회의원의 정책보좌관으로 일하며 2006년 기획예산처 예비타당성 심사 통과와 2007년 12월 관보 신규사업 확정고시 과정에 참여했다”며 “이후 2015년 12월 구리역 광장에서 열린 착공식에서는 제7대 구리시의회 전반기 의장으로 첫 삽을 떴고, 2024년 8월 개통식에는 제9대 구리시의회 후반기 의장으로 참석해 축사를 했다”고 설명했다.
특히 2011년 별내선 노선이 구리역에서 도매시장사거리를 거치지 않고 다산동으로 직결되는 방안이 제시됐던 위기 상황을 상기했다.
신 예비후보는 “당시 경기도가 발표한 타당성조사 및 기본계획 초안에 지역 반발이 거셌고, 2014년 3월 재조사를 통해 경제적 타당성을 확보하면서 동구릉역을 유지할 수 있었다”며 “당시 제6대 구리시의원으로 활동하며 시민 권익 보호에 힘을 보탰다”고 밝혔다.
또한 그는 지난해 12월 서울교통공사가 추진했던 별내선(8호선 연장) 구리구간 감축운행 계획에 대해 구리시의회 차원의 결의안 채택을 주도해 철회를 이끌어냈다고 강조했다.
신 예비후보는 “교통은 도시 경쟁력의 핵심”이라며 “구리시민이 자부심을 가질 수 있는 도시를 만들겠다”고 밝혔다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
